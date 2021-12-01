Türkiye Gazetesi

Destek primi litre başına 20 kuruş olarak açıklandı. Uygulanacak kalite kriterlerinde, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein değeri baz alınacak. Fiyatlar 8 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak. Geçerlilik süresi ise süt yem paritesine göre uygulanacak. Gıda Komitesi, çiğ süt tavsiye fiyatına yönelik karar alma işini de yeniden USK’ya bıraktı. USK’dan yapılan açıklamada, maliyet ve satışlarda öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verilecek. Çiğ süt fiyatındaki artış peynir ve terayağ fiyatlarını da artış olarak yansıyacak. Tereyağ için 15-16, kaşar için 10-11, beyaz peynir için 5-6 kilo süt gerekiyor. 50 liradan ucuz peynir kalmadığından hareketle yeni fiyatlar korkutuyor...

DESTEKLER SÜRECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt üreticilerinin sürdürülebilir şekilde üretim yapmasının son derece önemli olduğunu belirterek “Son dönemde artan maliyetlerden dolayı süt fiyatlarının güncellemesi gerekiyordu” dedi. Pakdemirli, üreticileri sürekli desteklediklerine dikkati çekerek “Yeri geliyor 20 kuruş, yeri geliyor 30 kuruş, yeri geliyor 40 kuruş olarak, son 3 yıldır üreticilerimizin maliyetlerini bir nebze de olsun desteklemek gayesiyle bu destekleri veriyoruz. 2021 yılı için süt üreticilerimize 2,4 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu destek miktarının ne kadar olacağını Gıda Komitesinde ilgili kurumlarımızla karar veriyor olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan çiğ süt fiyatlarındaki artış üreticiyi memnu etti. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan “Şu anki girdi fiyatları nedeniyle üretici mutlu. Üretici için maliyetleri kurtaran bir fiyat. Yem fiyatlarının sabit kalması üreticinin önünü görmesi için son derece önemli. Özellikle yem fiyatları üreticilerin en yüksek girdi maliyetleri arasında yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Temsilcilerden 'çiğ sütün litre fiyatı 4 lira 95 kuruş olsun' çağrısı Süt sektörünün temsilcileri döviz kuru ve yem fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, çiğ süt alım fiyatının litre başına 4 lira 95 kuruşa çıkarılmasını talep etti.

Sütte yeni dönem! Fiyatı kalitesine göre belirlenecek Avrupa uyum yasaları çerçevesinde sütün kalitesine göre fiyatlandırılması sistemine Bursa’da başlanıyor.