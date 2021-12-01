Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Uluslararası İş Birliği Platformunun (UİP) organize ettiği zirveye Afrika ve Orta Doğu’dan ciddi iş heyetlerinin geleceğini ifade eden UİP Kurucusu Cengiz Özgencil “Bu yıl 49 ülkeden iş ve devlet insanlarını İstanbul’da ağırlayacağız. Hedefimiz ülkemize fayda sağlayacak dış yatırımlara platform oluşturmak” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da alanının en önde gelen isimlerinin Covid-19 sonrası yeni dünya düzenini İstanbul’da ele alacağına işaret eden Özgencil “Buradaki temel hedefimiz ülkemizi ve fırsatları daha net bir şekilde aktarmak. Bana göre kısa vadeli bir dış yatırımın ülkemize istediğimiz ölçüde bir faydası yok. Türkiye’de uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen küresel şirketler yine uzun vadede kazanacaktır. Türkiye özellikle ekonomik anlamdaki daralmalardan her zaman güçlenerek çıktı. Yine aynı başarıyı göstereceğimizi düşünüyorum. Yeter ki ülkemizdeki fırsatları yabancılara çok iyi aktaralım. Boğaziçi Zirvesi bunun için var” diye konuştu.

Türkiye’nin her şeye rağmen önümüzdeki 10-20 yıl içinde bölgenin lider ülkesi olacağına işaret eden Özgencil, yüksek kurun yatırımları cazip hâle getirdiğini ancak doların hakiki fiyatının 8 TL civarında olduğunu kaydetti.

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