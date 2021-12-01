Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.
MÜDAHALEDEN SONRA PİYASADA SON DURUM
Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13 seviyesinin altına geriledi.
Euro/TL ise 15,72 ile rekor tazeledikten sonra bugün 14,18'lerde işlem görüyor
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI
Öte yandan bugün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faize karşı olduğumu cümle alem bilir" dedi. Erdoğan, "Bu yoldan geri dönmeyeceğiz" ifadelerini de kullandı.
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Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri ortak yayınında değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıklayarak, "Yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle yatırımı ve ihracatı destekleyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faizle yeni yatırımları destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır" ifadelerini kullandı.