Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı..

MERKEZ BANKASI'NIN PİYASAYA MÜDAHALESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesine ilişkin 'Merkez Bankası'nın yasasında olan bir şey. Hakkı var. Gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar' ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTER AÇIKLAMASI

3600 ek göstergeye ilişkin soruyu ya yanıtlayan Erdoğan, "3600 ek gösterge de olacak. Şu anda bütün çalışmaları yapılıyor" dedi.

"TOPLUMUN YANLIŞ YÖNLENDİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek zammın istihdam kaybına yola açabileceği iddialarına "Niye hep endişe üzerinden konuşuyorsunuz. Bu noktada toplumun yanlış yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

HEKİMLERE 5BİN TL'YE KADAR ZAM GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor."

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