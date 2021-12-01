Türkiye Gazetesi

OECD bugün yayınladığı “Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini tekrardan revize etti. Açıkladığı ara dönem raporunda yer alan tahminde yüzde 8,4 olarak açıkladığı rakamı yüzde 9,0'a yükseltti. 2022 yılı için tahmin yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için tahmin yüzde 3,9 seviyesinde oluştu.

YUKARI YÖNLÜ REVİZYONA GİTTİ

Kurum ortalama enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre, bu yıl için ortalama tüketici fiyat tahmini yüzde 17,8'den yüzde 18,7'ye, 2022 yılı tahmini yüzde 15,7'den yüzde 23,9'a çıkarıldı. 2023 yılı ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde 21,7 olarak açıklandı.

“TÜRKİYE YENİ FIRSATLARI YAKALAYABİLİR”

OECD, "Enflasyon çok yüksek ve yapışkan. Faiz oranlarındaki son indirimler enflasyon bekleyişleri, kur, reel hane halkı geliri ve dış finansman üzerinde daha fazla baskı oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, "Makroekonomik politika duruşu ve politika karışımı normalleştirilmeli. Para politikası resmi enflasyon hedefine ulaşmak için gerçekçi bir patikaya yönelik güvenilir yönlendirme sunmalı. Bu, pandemi sürecinde sübvansiyonlu kredilere bel bağlayan yüksek borçlu şirketlere ve hane halklarına hedefli mali destek ile bir araya gelmeli.

Türkiye, global değer zinciri yeniden yapılanmasından çalışanlar üzerinde alınan vergileri ve istihdamdaki katılıkları azaltarak yeni fırsatları daha iyi yakalayabilir" değerlendirmelerine de yer verildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON TAHMİNLERDİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Manşet enflasyona paralel olarak çekirdek enflasyon tahminlerinde de artış görüldü. 2021 yılı için gıda ve enerji hariç tüketici fiyat beklentisi yüzde 17,3'ten yüzde 17,6'ya, 2022 yılı için yüzde 15,6'dan yüzde 21,6'ya gelirken, 2023 yılı için beklenti yüzde 21,4 oldu.

OECD, 2021 yılı için işsizlik oranı beklentisini yüzde 14,0'ten yüzde 12,2'ye, 2022 yılı için yüzde 14,2'ten yüzde 12,5'e çekti. 2023 yılı için yüzde 12,6 tahmininde bulundu.

Cari denge/GSYH için tahmin bu yıl yüzde -3,6'dan yüzde -2,1'e, gelecek yıl yüzde -3,4'ten yüzde -1,7'ye revize edilirken, 2023 yılı tahmini yüzde -1,6 olarak belirlendi.

Dövizle çalkalanan ekonomiye 'büyüme' morali Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde tüketim harcamaları ve ihracattaki hızlı artış ile yüzde 7,4 büyüdü. Bu rakamlarla Türkiye, OECD ülkeleri arasında Şili’nin ardından büyümede ikinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki gelişmeleri ortak yayınında değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıklayarak, "Yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle yatırımı ve ihracatı destekleyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faizle yeni yatırımları destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi için büyük fırsat kapıda Otomotiv sektöründe global anlamda otorite sayılan Alman ekolünün ünlü ismi Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, Türkiye adına dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.