Türkiye Gazetesi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün ardından Türkiye için bir büyüme tahmini de Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'dan geldi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 yılı için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e yükseltti.

2022 yılı için büyüme tahmini se yüzde 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildi. Raporda, Rusya’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak 4,2’ye, 2022 yılı için ise 0,1 puan artırılarak 2,7’ye yükseltildiği bildirildi.

S&P’nin raporunda, Güney Afrika’nın 2021 için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak 4,9’a, 2022 için 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,4’e revize edildiği hatırlatılırken Polonya’nın 2021 için büyüme tahmininin 0,1 puan artırılarak 5,2’ye, 2022 için 0,3 düşürülerek yüzde 5 olarak revize edildiğine vurgu yapıldı.

Raporda, gelişen piyasalarda yüksek enflasyon ve koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıdığının altı çizildi. Öte yandan raporda, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Avrupa içerisindeki tüm gelişen piyasaların salgından çıkış sırasında anlamlı bir ekonomik büyüme kaydetmeyi başardığı ifade edildi.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Türkiye için büyüme tahminini yükseltti! Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yeniden revize etti. Daha öncesinde 2021 yılı için açıklanan yüzde 8.4’lük büyüme tahminini yüzde 9’a yükseltti.



IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüksellti IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit bıraktı.