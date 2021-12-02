Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Perakende sektöründe; Kığılı, BG Store, Avva, Suwen gibi 50’ye yakın markayla çalışan GKN Kargo, bu yıl yeni yatırımlara ve büyümeye odaklanırken, E-Ticaret hacminin artması, kasım indirimleri, yeni yılla birlikte hediye sezonun açılmasıyla hareketlenen kargo sektörüne son 1,5 yılda 150 milyon TL yatırım yaptı.

"2 YILDA 200 MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ"

GKN Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, bu yıl kurye çalışanlarının elindeki telefondan, araçlarına kadar her şeyi yenilediklerini ifade ederek “Şu anda acentelerle birlikte 780 çalışanımız var. Yıl sonunda 1.200 kişiye ulaşacağız. 2022 yılı hedefimiz 5 bin kişiye istihdamın yolunu açmak. 2 yılda 200 milyon TL yatırım yapacağız. Agresif bir büyüme gibi gözükse de biz insan odaklı yatırımımızı da sürdüreceğiz. Sektörde personel açığı var, biz de zaman zaman zorluklar yaşıyoruz. Bu zorlukları aşmak ve hizmet kalitemizi yükseltmek için ‘Kargo Akademi’ fikirini hayata geçireceğiz. Çalışmalarımıza başladık. GKN’nin mutfağı akademisi olacak. Hem biz, hem de sektörümüz kazanacak” değerlendirmesini yaptı.

KARGO HİZMETİ KİŞİYE ÖZEL HALE GELECEK

‘Geldik, evde bulamadık’ sorunlarını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini anlatan Akyürek, şöyle konuştu: Kasım ve aralıkta kargo gönderimleri çok yoğun geçmesine rağmen, işlerin aksamadan yürümesini son çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 50 milyon TL’lik dijitalizasyon yatırımına borçluyuz. 2022’de de kapıda beden seçimi uygulamasını hayata geçirerek kargo hizmetini kişiye özel hâle getiriyoruz. Öncü hazır giyim markaları ile yürütmeyi planladığımız bu hizmette kişi evinin konforunda ya da istediği adreste kapıda bedenini seçecek. Böylelikle iade sürecinin, operasyon yükünün ve zaman kaybının önüne geçilmiş olacak.

Yurtiçi Kargo 18'inci Bölge Müdürlüğü'nün açılışını yaptı Kasım ayında gerçekleşecek yoğun kampanya dönemi öncesinde yatırımlarını hızlandıran Yurtiçi Kargo, Ankara’da yeni bir bölge müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi. Yeni açılan Başkent Bölge Müdürlüğü ile şirketin Ankara’daki bölge müdürlüğü sayısı 2’ye çıkarken, şirketin toplam bölge müdürlüğü sayısı 18’e yükseldi.

Kargo sektörü kapasitesini son bir yılda iki katına çıkardı Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Fatih Önyol, kargo sektörünün son 1 yılda yaptığı 10 milyar TL’yi aşan yatırımla kapasitesini 2 katına çıkardığını açıkladı.