Türkiye Gazetesi

İki yıl önce çevreye etkisi nedeniyle paralı hâle getirilen market poşetlerinde fiyat bu yıl sonu itibarıyla tekrar belirlenecek. 25 kuruşa satılan poşetlerden devletin aldığı pay yeniden değerleme oranında artınca marketlerin aldığı pay azaldı, bu duruma karşı marketler ise poşet fiyatlarına yüzde 100 zam talep ediyor.

Marketlerin zam talebine tepki gösteren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu “2019’da ücretli poşet uygulaması başladığında 25 kuruşun 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu ise marketçiye kalıyordu. 2020’de yeniden değerleme oranına göre devlete giden pay 18 kuruşa çıktı ve markete 7 kuruş kalmaya başladı. 2021’de ise poşetin 19,6 kuruşu devlete, 5 kuruşu marketçinin cebine gidiyor. 2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak" dedi.

"ZAM TALEBİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Bunun önüne geçmek isteyen zincir marketlerin 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istediğini söyleyen Eroğlu, "Böylece 2019’dan önce poşeti kendi parasıyla alıp müşterisine ücretsiz sunan zincir marketler, zam üzerinden poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor. Zincir marketlerin zam talebini doğru bulmuyoruz” dedi.

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