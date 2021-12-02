Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Sanayiden finansa, enerjiden ulaşıma, madencilikten perakendeye kadar pek çok alanda yabancı yatırımcı çeken Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından da tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Bu kapsamda, Körfez ülkelerinin Türkiye’de sanayi, finans, medya, taşımacılık, imalat, enerji, inşaat ve gıda sektörüne kadar geniş bir alanda yatırımları bulunuyor. Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye’ye yatırımı 11,4 milyar dolara ulaştı.

Bu ülkeler arasında Türkiye’ye en fazla yatırımı 4,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) yaptı. BAE’nin 11 milyar dolarlık daha doğrudan yatırımı ile bu rakam 15,3 milyar dolara yükselecek.

Körfez ülkeleri arasında Katar 2,7 milyar dolar yatırım yaparken, 15 milyar dolar daha yatırım yapacağı açıklamıştı. Suudi Arabistan’ın 2 milyar dolar yatırımı, Kuveyt’in ise Türkiye’de 1,9 milyar dolarla doğrudan yatırımları bulunuyor. BAE, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn’in de Türkiye’ye yatırım için gelmesi bekleniyor.

POLAT: YATIRIMLAR ARTACAK

Körfez ülkelerinin yatırımlarındaki ilk adresi Türkiye olurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat “Türkiye’ye gelen yatırımlar, hukuki ve demokratik altyapının ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Demokrasi ve hukuki altyapının sağlam olmasından dolayı Türkiye’yi tercih ediyorlar. Hatırlarsanız 11 Eylül döneminde ABD bankalarındaki Arapların 1 trilyon dolara yakın parası verilmedi. Daha sonra birçok Arap ülkesi Türkiye gibi demokrasisi sağlam ve güvenilir ülkelere yöneldi. Bu yatırımlar daha da artacaktır. Önümüzdeki dönemde de Körfez ülkelerinden ciddi yatırım ve ortaklıklar geleceğini düşünüyorum” dedi.

YATIRIM İÇİN CAZİP BİR ÜLKEYİZ

Türkiye’de ciddi bir pazar derinliği oluştuğuna işaret eden Polat “Kuveyt’e, Katar’a göre Türkiye’nin nüfusu çok yüksek. Dolayısıyla yapılan yatırımın karşılığı alınıyor. Öte yandan, yatırım yapmak için Türkiye’nin lojistik ağı çok güçlü. Deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı ve kara taşımacılığımız çok geliştik. Türkiye’de ayrıca güçlü bir insan gücü, eğitimli ve kalifiye insan sayısına sahip. İnsanlar yatırımlarının geri dönüşünü alabilmesi için bu parametreleri kontrol ediyorlar ve Türkiye’nin her yönden yatırım yapılabilecek bir ülke olduğu görüyorlar. Bu güzellikler, Türkiye’yi cazip hâle getiriyor” diye konuştu.

İstanbul’a 49 ülkeden yatırım çıkarması Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek Boğaziçi Zirvesi, 6-7 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek.

İsviçre şirketleri Türkiye’ye geliyor: Yeni yatırımlara hazırlanıyorlar İsviçre, Türkiye’de altyapı yatırımı için harekete geçti. Türk şirketleriyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirten İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, yüksek teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme alanında yatırım yapmak istediklerini belirtti. Büyükelçi, bu tür yatırımların hem İsviçre hem de Türkiye için karlı olacağını söyledi.

Dünya devleri yatırıma geliyor Muhalefetin ‘Türkiye’ye yatırım gelmez’ söylemlerine en iyi cevabı yabancı yatırımcılar veriyor. Son bir yılda onlarca küresel dev, Türkiye’de yatırım yapacağını açıkladı.