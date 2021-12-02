Türkiye Gazetesi

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmî süreç başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında, bakanlığın ev sahipliğindeki ilk toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil etti. Dünkü toplantıda hükûmet tarafı çalışanın enflasyona ezdirilmeyeceğini yinelerken, resmî enflasyon yüzde 20 civarında olunca, en az yüzde 30’luk zam talep eden sendikalar, en düşük memur maaşı kadar asgari ücret istiyor.

Hâlen net 2.825 TL olan asgari ücretin vergi ve prim kesintilerindeki değişiklikle 4 bin liraya yakın bir seviyeye çıkarılması bekleniyor. DİSK asgari ücretin 5.200 TL’ye yükseltilmesini talep ederken, işveren kesimi devlet desteğinin şart olduğunu, artışın vergi dilimi ile işverene daha az yük vererek yapılmasını istiyor.

EMEKÇİMİZİ KORUYACAĞIZ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısında konuşan Bakan Vedat Bilgin “Enflasyondaki dalgalanmada emekçimizi koruyacağımıza söz verdik. Kur ve enflasyon istikrara kavuşacaktır. Bunlar makro göstergeler değildir. Esas makro gösterge büyümedir” açıklamasını yaparken, bakanlığın yaptığı asgari ücret anketinin sonuçlarını da paylaştı.

Araştırmanın 26 şehirde 624 işveren ve yönetici ile 2.500 işçi ile gerçekleştirildiğini anlatan Bilgin “İşverenlerin yaklaşık yüzde 34’ü asgari ücretin 3.501 TL ile 3.750 TL arasında olması gerektiğini belirtti. İşverenlerin yüzde 74’ünün asgari ücrette artış oldukça işten çıkarmaların artmasından endişeli olduklarını gördük. Asgari ücret tespit sürecinin dört oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Türk-İş Başkanı sürecin hızlı olması gerektiğini söyledi. Biz de bu görüşteyiz” dedi.

İKİNCİ RANDEVU 7 ARALIK’TA

İşverenlerin yüzde 19,3’ü asgari ücretin 3.251 TL ile 3.500 TL arasında olmasını, yüzde 13,7’si 3.751 TL ile 4.000 TL arasında olmasını istedi. İşçilerin ise yüzde 37,3’ü asgari ücretin 3.751 ile 4.000 TL arasında olması gerektiğini söylerken, 4.000 ile 4.500 TL arasında olmalı diyenlerin oranı yüzde 13, 4.500 TL üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise yüzde 21,8 oldu. Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna da katılımcıların yüzde 40,3’ü evet cevabını verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı 7 Aralık’ta Türk-İş’te, üçüncü toplantısı 9 Aralık’ta TİSK’te yapılacak.

Asgari ücrette ilk toplantı bitti! Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı sona erdi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların olumlu açıklamaları da beklentileri yükseltti. Peki asgari ücret zam oranı için konuşulan rakam ne? İşçiler ne düşünüyor? 2022 asgari ücretle ilgili merak edilenlerin hepsini haberimizde derledik.

Asgari ücret pazarlığı başladı: İşte istenen ilk rakamlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücret toplantısının ilki sona erdi. Bakan Bilgin toplantı öncesi tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre işverenlerin asgari ücret beklentisi 3500-3750 lira, çalışanların ise 3750-4000 lira olması gerektiği ifade edildi. İkinci toplantı 7 Aralık 2021 tarihinde TÜRK-İŞ'te, üçüncü toplantı ise 9 Aralık 2021 tarihinde TİSKte olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.