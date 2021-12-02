Türkiye Gazetesi

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.5 düşüş gösterdi ve 2 trilyon 743 milyar dolar seviyelerine düştü. Bitcoin ise yüzde 0,03 seviyesinde artış meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde ise Bitcoin, 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti.

BITCOIN’DE YÜKSELME

Haftanın dördüncü gününde Bitcoin’de yüzde 0,03'luk bir değer artışı yaşandı. BTC'nin fiyatı 56 bin 790 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasalardaki düşüşün daha fazla olması nedeniyle Bitcoin hakimiyeti yüzde 39.15'e yükseldi.

ETHEREUM’DA SERT DÜŞÜŞ

Ethereum ise dünkü hızlı yükselişinin ardından sert düştü. ETH'nin fiyatı yüzde 4.3 geriledi ve 4 bin 523 dolar seviyesini gördü. ETH son 7 günde ise yatırımcısını yüzde 6.2 kara geçirdi. Özellikle Bitcoin’in durgunlaştığı şu süreçte Ethereum özellikle bitcoin’e karşı son üç buçuk yılın en büyük atılımını yaptı. Ethereum Aralık ayının ilk günü itibarıyla Haziran 2018 döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmayı başarmıştı.

DALGALANMALAR DEVAM EDİYOR

Bir yukarı iki aşağı hareket eden Ripple'de senaryo yine değişmedi. XRP son 24 saatte yüzde 3.4 değer kaybederek 96 cent seviyesine indi. XRP dün yükselerek geçtiği 1 dolar barajında tutunamamış oldu.

DOGECOIN’DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Dogecoin de kan kaybetmeye devam ediyor. DOGE'un fiyatı aynı sürede yüzde 4.1 düşerek 20 cent oldu.

BITCOIN’E KARŞI EN BÜYÜK AVANTAJ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bitcoin son birkaç aydır artış göstermiş olsa da dalgalanmaya devam ediyor. Uzmanların halen da istediği ölçüye giremeyen Bitcoin en fazla yatırım alan Kripto para olsa da hiçbir zaman istenilen seviyeye çıkamadı. Ethereum konusunda olumlu gelişmeler yaşansa da eleştirenler de yok değil. Gelecek dönemde Ethereum’a olan yatırımların artması bekliyor. Bitcoin sonrasında 2 numaralı kripto para yatırımı Ethereum büyümeye devam ediyor.

Bitcoin’de sert düşüş: Süper varyant piyasaları alt üst etti Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs varyantı kripto para piyasasını da etkiledi. ‘Süper varyant’ olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantı hakkında çıkan haberlerin ardından Bitcoin, piyasaların genelinde yaşanan satışlarla beraber 50 günlük hareketli ortalamasının sınırına geriledi. Yaşanan düşüşle beraber Bitcoin, 59 bin ve 54 bin dolar arasında dalgalanırken, Ethereum ise 4 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

El Salvador Bitcoin şehri kuruyor: 300 bin Bitcoin’e mal olacak Dünyada kripto para birimi olan Bitcoin’i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olan El Salvador, çılgın bir karar aldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede ““Bitcoin City” adında yeni bir şehir kuracaklarını duyurdu. Şehrin ise ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını açıkladı.

Bitcoin 120 teravat elektrik tüketimiyle eleştirilerin hedefinde: Kripto para birimi Bitcoin, yıllık 120 teravat elektrik tüketiyor. Bitcoin tükettiği elektrikle Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 41’i oranında enerji harcamış oluyor. Ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığı zaman ise Bitcoin, tüm ülkeler arasında 32’inci sırada yer alıyor.