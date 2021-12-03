Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | İZMİR

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, rüzgâr enerjisinde karada ulaştığı yüzde 10’un üzerindeki kurulu gücünü denizlerdeki potansiyelle daha da artıracak. Türkiye’de 2035 yılına kadar 4 adet 1.000 megavatlık Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Santralinin (DRES) kurulumu ile yaklaşık 12 milyar avroluk pazar oluşması bekleniyor. Ayrıca yüzer Güneş Enerjisi Santralleri başta olmak üzere diğer deniz üstü enerji kaynaklarının da gelişeceği öngörülüyor. Türkiye’nin en önemli deniz üstü enerji merkezlerinden olan İzmir, önümüzdeki 25-27 Mayıs arasında Marentech Expo - Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Etkinliğe yerli ve yabancı yüzlerce firmanın katılması 300’ün üzerinde üreticinin yatırımcılarla buluşması bekleniyor.

RÜZGÂRIN YÜZDE 20’Sİ İZMİR’DEN

Marentech Expo öncesi İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Derneği (DÜRED) ve Enerji Sanayici & İşadamları Derneği’nin desteğiyle ‘Denizüstü Rüzgâr Enerjisi ve İzmir İçin Fırsatlar Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, İzmir’in rüzgâr enerjisinde yatırım fırsatlarını yakalayabilecek potansiyele sahip olduğunu, Türkiye’de rüzgârdan elde edilen elektriğin yüzde 20’sini tek başına ürettiğini söyledi. 7.500 kişinin istihdam edildiği ve yıllık 500 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği rüzgâr sanayiinin İzmir’de konuşlandığını anlatan Yavuz, bu alanda Türkiye’nin lokomotif şehri olduğunu kaydetti.

ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİRİZ

DÜRED Başkanı Murat Durak ise Türkiye’nin ve İzmir’in avantajlarına dikkat çekerek, denizüstü RES’lerin termik santral kapasitesine sahip olduğunu, 25 megavatlık dört türbinle termik santral kapasitesi elde edilebileceğini, bazı ülkelerde tamamen DRES’lere geçildiğini kaydetti. Türkiye ve çevresindeki ülkelerde sabit ve yüzer DRES’lerde 1.076 GW potansiyel olduğunu anlatan Durak, Türkiye’nin bu alanda üretim üssü olabileceğine işaret etti. Türkiye’de 75 GW potansiyel olduğunu da ifade eden Durak “1 GW için 3-3,5 milyar avro yatırım gerekiyor. Etrafımızdaki ülkelerdeki potansiyel sayesinde bu ülkelere de mal satabiliriz” dedi.

Türkiye Enerji Zirvesi bugün başlıyor Türkiye enerji piyasasının en büyük aile buluşması olarak kabul edilen Türkiye Enerji Zirvesi bugün Antalya’da başlıyor.