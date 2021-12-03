Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

AKYAPI, yatırım değeri 1 milyar 750 milyon lira olan üç projeden ilkine Ümraniye’den başladı. 15 blokta 509 daire ve 148 adet ticari alandan oluşan Ümraniye Limonlu Bahçe Konakları projesinin tanıtım toplantısında konuşan AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, sektörde 23 yılı geride bırakan şirketlerinin konut, iş yeri, ofis gibi üstyapı alanında bugüne kadar 3 milyon metrekarelik inşaat yaptığını, 2023 yılında bunu 3,5 milyon metrekareye çıkarmak istediklerini söyledi. Hâlihazırda 1.879 konut, 309 cadde mağazası ve 147 villalık projelerinin yapımını sürdürdüklerini anlatan Asmalı “Şimdi bunlara Limonlu Bahçeyi ekliyoruz. Ümraniye’nin ‘En Nefes Alan Projesi’ olarak hayata geçirilen Limonlu Bahçe Konakları 850 milyon lira yatırım büyüklüğüne sahip ve AKYAPI’nın 1,7 milyar liralık yatırım atağının ilk halkası” dedi.

SANAYİ PROJESİ DE GELİŞTİRECEK

Koronavirüs pandemisi ve artan inşaat maliyetleri karşısında pek çok üretici çekimser davranırken 2021’i yatırım yılı ilan ettiklerini belirten Asmalı, yeni yatırımları hakkında şu bilgileri paylaştı: Büyük bir cesaret örneği gösterip, sektörde de öncü bir rol oynayarak 1 milyar 750 milyon lira yatırım maliyetine sahip, konut, villa, sanayi gibi farklı konseptlerden oluşan 3 proje için harekete geçtik. Projelerimiz Ümraniye, Büyükçekmece ve Arnavutköy’de olmak üzere İstanbul’un gayrimenkul ve inşaat konusunda yıldız bölgelerinde yer alacak. İlk projemiz Limonlu Bahçe Konakları olurken, ikinci projemiz Büyükçekmece’de bir villa projesi olacak. Üçüncü olarak Hadımköy’de kaplamacılara yönelik sanayi projesi geliştiriyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 25’LİK ÖN TALEP GELDİ

AKYAPI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel ise eski bir teknoloji fabrikası arazisinde hayata geçirdikleri projede blokların 6 kat ile 8 kat arasında değiştiğini ve yatay mimari özelliği taşıdığını kaydetti. Projede net 3,10 metrelik konak tarzı yüksek tavanlı daireler projelendirdiklerini aktaran Dinçel, yüzde 25’lik ön talep toplanan projeyi Aralık 2024’te teslim etmeyi planladıklarını anlattı.

Metrekaresi 17 bin 200 TL’den başlıyor

Aile konseptinde hazırlanan projede 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinde 36 farklı tipte daire sunulan projede metrekare fiyatları 17 bin 200 liradan, daire fiyatları ise 1,7 milyon liradan başlıyor. Ödeme planları ise müşterilerin isteğine bağlı olarak banka kredili veya firma bünyesinde vadelendirme olarak sunuluyor.

Emlakta en pahalı il Muğla, ilçe Beşiktaş Emlak piyasasında hareketlilik kış aylarında yavaşlasa da, metrekare fiyatları, bazı bölgelerde artık çift haneye oturdu. Ortalama metrekare fiyatları önceki yıl ile kıyaslandığında, yüzde 35-60 arasında bir artış yaşandığı gözlemlendi.

