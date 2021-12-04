Türkiye Gazetesi

Dövizdeki sert yükselişin etkileri açısından merakla beklenen kasım ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre kasımda tüketici fiyatları (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydetti, yıllık enflasyon yüzde 21,31 seviyesine ulaştı. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71’e yükseleceği yönündeydi. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı. Kasımda aylık bazda yüzde 9,99 artan üretici fiyatları da, yıllık yüzde 54,6 artış gösterdi. Yıllık üretici fiyatları 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

YILLIK ARTIŞ HIZINDA REKOR

Kasım ayında tüketici ve üretici fiyat endekslerindeki yıllık artış hızları arasındaki fark da yeni bir rekor kırdı. TÜFE-ÜFE arasındaki makas 33,31 puana çıktı. Çekirdek enf-lasyon ise yüzde 16,82’den yüzde 17,62 seviyesine yükseldi. Kasım ayında aylık artışın en fazla yaşandığı gruplar; yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.



Kasım ayında yüzde 24,81 zamlanan patlıcan zam şampiyonu oldu

DÖVİZDEKİ ARTIŞIN ETKİSİ

Rakamları değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alican Umut, tüketici fiyatlarının son üç yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, döviz kurlarındaki artışın etkisinin hissedilmeye başlandığını söyledi. Dr. Umut “Vatandaşın en çok tükettiği ürünlerin fiyatlarında önemli artışlar yaşandığını gözlemliyoruz. Özellikle ulaştırmadaki artış, gıda maliyetlerini de artırıyor” dedi. Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler de “Yukarı yönlü risklerin gerçekleştiğini görüyoruz. Sene sonu için enflasyon yüzde 24 olabilir. Döviz geri gelmezse ocak ve şubat için daha yükselme riski var. Merkez Bankasının öngörüsünün gerçekleşmesi için kurun 10-11 TL civarına gerilemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN

Patlıcan 24,81

Sivri biber 21,71

LPG Ücreti 19,55

Mücevher (Altın) 18,45

Domates 15,24

Tüp gaz ücreti 14,16

Buğday unu 13,48

Ayçiçek yağı 13,27

Kesme şeker 12,76

Toz şeker 11,86

Patates 11,81

Pencere (PVC) 11,38

Tavuk eti 11,20

Meyve suyu 10,21

Motorin 10,13

Yumurta 9,48

Benzin 8,13

Kahve 7,54

Ekmek 7,07

Aralık ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

Kasım ayının zam şampiyonu belli oldu Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24,81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda görüldü.