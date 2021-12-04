Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKAR

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, 2005 yılı ile karşılaştırıldığında bu yılın eylül ayında kadınların kayıt dışı çalışma oranının yarı yarıya düştüğünü ifade etti. Ustaoğlu “2005 yılında 15 yaş artı kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 23,3, istihdam oranı yüzde 20,7 ve kayıt dışı çalışma oranı yüzde 66,1 iken, 2021 yılı eylül ayına geldiğimizde iş gücüne katılım oranı yüzde 34,7, istihdam oranı yüzde 29,3 ve kayıt dışı çalışma oranı yüzde 38,4 oldu. Kayıt dışı çalışma oranında yarı yarıya bir düşüş görülmekte” dedi. Ustaoğlu, 2023 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılım oranını yüzde 38,5’a; kadın istihdam oranını yüzde 34’e, kendi hesabına çalışan içindeki kadın oranını yüzde 20’ye, işveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranını da yüzde 10’a yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Kadınların iş gücüne dâhil olmama nedenlerini de anlatan Ustaoğlu “En yüksek payın 47,2’lik bir payla ‘ev işleriyle meşguliyet’ olduğunu görüyoruz. Diğer ayrımlara baktığımız zaman da çalışamaz hâlde olanların yüzde 15 gibi bir oranı var. Emekli olan yüzde 5,9. Yüzde 11 ise eğitim sebebiyle iş gücüne katılamıyor” diye konuştu. Kadın kooperatifleriyle ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Ustaoğlu şunları kaydetti: Ülkemizde 81 ilimizden sadece Batman ve Bitlis’te maalesef kooperatifimiz yok ama çalışmalarımızla oralarda da kooperatiflerimizi kurmayı planlıyoruz. 79 ilimizde 11 bin 835 kadın ortağı olan 687 kadın kooperatifimiz bulunmakta. Kadınlara ekonomik hayata katılımını sağlamak için Kadın Kooperatifleri Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ni başlatıyoruz. Projemiz 30 ay sürecek. 15 Eylül’de teknik çalışmalarına başladık ama 14 Aralık’ta da resmî açılışını, tanıtımını yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kooperatifler Kanunu TBMM’de kabul edildi Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Sosyal kooperatifler kuruluyor: İsrafa giden gıda konserve olacak Bütün gıda atıkları ‘imece usulü’ toplanarak kompost gübreye dönüştürülecek. Kullanılabilir nitelikte olanlardan konserve yapılacak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.