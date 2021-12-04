Türkiye Gazetesi

Birleşik Ödeme dijital cüzdan, kart, sanal pos, para transferi, kiosk, akıllı kasa ve sadakat programları gibi FaaS (Fintech-as-a-Service) ürünleri ile kamu ve özel sektörde Türkiye’nin önde gelen kurumlarına teknolojik çözümler sağlamaktadır. Şirket, uluslar arası genişleme stratejisi doğrultusunda ilk yurtdışı ofisini 2021 senesinde Bakü’de açarak ürün ve hizmetlerini Azerbaycan piyasasına sunmuştu. Mert Kaftanoğlu, Birleşik Ödeme’nin Romanya ülke müdürü olarak görev yapacak. Romanya finans sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesiyle farklı bankalarda ve danışmanlık firmalarında kritik görevlerde yer alan Mert Kaftanoğlu, Birleşik Ödeme’nin Romanya ofisinin açılışı ile ilgili “Romanya son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla, IT ve Fintech sektörlerinde Avrupa’nın önde gelen ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Özellikle genç ve yetişmiş iş gücü, sağlam internet altyapısı, bu sektörlerde yatırımm yapan yatırımcıları cezbeden bir unsur. Romanya ofisi, FaaS (Fintech-as-a-Service) vizyonu, deneyimi, güçlü yerel ekibi ve uluslar arası is ortaklıkları ile Birleşik Ödeme’nin uluslar arası genişleme stratejisi doğrultusunda Avrupa’ya açılan kapısı olacak.” açıklamasında bulundu.

Bu sene ikinci yurtdışı ofisini Romanya’da açan Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, Fintech sektöründe bölgesel oyuncu olma hedeflerini şu sözleriye açıkladı:

“Avrupa açılımımız, Türkiye pazarında kamu ve özel sektörde büyük markalar ile gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerin birikim ve tecrübesiyle beraber, tüm ürün ve hizmetlerimizi yurtdışı pazarlarına sunmak adına attığımız önemli adımlardan biri. Son 3 senede istikrarlı %300 büyüyen bir marka olarak, Oyak Yatırım ve Finberg’ten aldığımız stratejik yatırımlarla 2023’e kadar 10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyoruz. Romanya’daki güçlü yerel takımımız ve uluslar arası iş ortaklarımızla hızlı büyüyeceğimize inancımız tam.”