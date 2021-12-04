Türkiye Gazetesi

Son dönemlerin popüler yatırım aracı kripto para, zor günler geçiriyor. Bir süredir düşüş grafiğinden kurtulamayan kripto piyasası, hafta sonu yüzde 20'yi bulan sert bir düşüş yaşadı. Öyle ki en büyük kripto para birimlerinden Bitcoin'in fiyatı 42 bin doların altını gördü.

BITCOIN 24 SAATTE YÜZDE 17 DEĞER KAYBETTİ

Küresel piyasalardaki makroeokonomik kaygılar ve kar satışlarının etkisiyle kripto para piyasasında sert düşüşler görülüyor. Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden Bitcoin'ın fiyatı 42 bin dolar seviyelerinin altını gördü. Binance verilerine göre, kasım başında 69 bin doları gören Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 17'nin üzerinde değer kaybederek 47 bin dolar seviyelerinden işlem gördü.

ETHEREUM 3 BİN 900 DOLAR SEVİYELERİNE İNDİ

Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da aynı dakikalarda yüzde 15'in üzerinde düşüş göstererek 3 bin 900 dolar seviyelerine indi.

Bazı kripto para birimlerinde ise son 24 saatte yaşanan kayıplar yüzde 20'yi aşarken, kripto para veri platformu Coingecko verilerine göre, 11 bin 392 kripto para biriminin bulunduğu piyasanın değeri yaklaşık yüzde 15 düşüşle 2,34 trilyon dolara düştü. Piyasa değeri Bitcoin'in 69 bin dolar seviyelerine ulaştığı geçen ay 3 trilyon doları aşmıştı.

Coinglass verilerine göre ise yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para likidite edildi.

Kripto para piyasasındaki sert düşüşlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omicron varyantına dair endişeler ile enflasyona dair kaygıların olduğu bir ortamda para politikasına ilişkin belirsizliklerin artmasının ardından geldiği dikkati çekti.

Bazı yatırımcılar ise kripto para piyasalarındaki bu düşüşü "alım fırsatı" olarak kullanırken, Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edildiği El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele 48 bin 700 dolardan 150 Bitcoin daha aldığını duyurdu.

Kripto para piyasasında sert dalgalanmalar sürüyor: Bitcoin İlk kez 1 trilyon doların altına düştü Kripto para piyasasında yaşanan sert dalgalanmalardan etkilenen Bitcoin, düşüş trendine uyarak 24 saatte yüzde 16 değer kaybetti ve 42 bin doları gördü.

Kripto para piyasalarında son durum: Ethereum’da sert düşüş Koronovirüsün yeni varyantı Omicron, kripto para piyasalarındaki risk iştihanı azaltmaya devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde Dogecoin, Ethereum ve Ripple bugün düşüş yaşarken, Bitcoin’de ufak yükselişler meydana geldi. En çok değer kaybeden ise yüzde 4,50 ile Dogecoin oldu. Ethereum ise Aralık ayının ilk günü itibarıyla Haziran 2018 döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı.

Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel ve tüzel müşterilere verilen kredili mevduat hesabı dahil tüm kredilerin, kripto varlıklarda kullanılmasının engellenmesi için bankalara uyarıda bulundu.

Kripto para piyasaları haftaya yükselişle başladı: Gözler Fed başkanına çevrildi Kripto para piyasaları Güney Afrika’da ortaya çıkan omicron varyantı ile düşüşe geçmişti. Yaşanan sert düşüşle piyasalar alarm vermişti ancak haftaya haftaya toparlanmış şekilde açan kripto para birimlerinden Bitcoin yüzde 5,6 oranında yükselerek 57 bin 800 seviyesini gördü. Yaşanan bu yükseliş diğer coinleride etkiledi.