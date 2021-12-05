Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

AK Parti’nin hafta içi yapılan son MYK toplantısında, yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MYK üyelerine tek tek söz vererek, asgari ücretteki artışın ne olması gerektiğini sorduğu öğrenildi. MYK üyelerinin büyük bölümü, asgari ücretin 4 bin liranın altında düşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta içi görüşmeleri sürdürdü

İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR

Konuyla ilgili bilgi veren Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, net rakamın 4 bin lira olması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 liraya çıkacağını anlattı. Bunun üzerine bazı parti yöneticileri, maliyet artışı nedeniyle işten çıkarmalar olabileceği endişesini dile getirdi. Özellikle 10 kişiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerde maliyetin düşürülmesi için vergi ve prim desteği sağlanması formülü üzerinde duruldu. Erdoğan, bir rakam zikretmedi. Ancak dar gelirlileri rahatlatacak, hayat şartlarını iyileştirecek bir rakamın ortaya çıkacağını kaydetti.

Asgari ücrette maraton başladı: Sendikalar kapıyı 3.750 liradan açtı İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Asgari ücret anketinin sonuçlarını paylaşan Bakan Vedat Bilgin “Emekçimizi koruyacağımıza söz verdik” dedi. Komisyonun ikinci toplantısı 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Asgari ücrette ilk toplantı bitti! Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı sona erdi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların olumlu açıklamaları da beklentileri yükseltti. Peki asgari ücret zam oranı için konuşulan rakam ne? İşçiler ne düşünüyor? 2022 asgari ücretle ilgili merak edilenlerin hepsini haberimizde derledik.