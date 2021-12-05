Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Bakanlık bunun için özel bir ekip kurarken, sanal ortamda denetimler yapılacak. Bütün indirim kampanyaları ve e-Ticaret şirketlerini yakın takibe alacak olan Ticaret Bakanlığı ekipleri, satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yapmasına müsaade etmeyecek. Bu aldatmanın önüne geçebilmek için müfettişler indirim oranı belirlenirken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatını esas alacak. Böylece, duyurulan indirim oranı ile eski fiyatlar arasındaki oran ortaya konacak. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunu da bu süreçte etkin şekilde kullanacak. Reklam Kurulu da kendisine yapılan indirim şikâyetlerini inceleyerek, yaptığı denetimler sonucunda şirketlere reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacak.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuyla ilgili “Son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen incelemeler yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

50 MİLYON DAKİKA GÖRÜŞME

E-Ticaret pazar yerlerine çağrı merkezi çözümleri sunan AloTech’in verilerine göre bu yıl kasım ayında 26 milyon çağrı alındı, 50 milyon dakikanın üzerinde görüşme yapıldı. Toplam çağrı adedinde geçen yıla göre yüzde 18 artış yaşandı. ‘Muhteşem Cuma’, ‘Efsane Cuma’ gibi isimlerle tanımlanan alışveriş haftasında ise geçen seneye göre yüzde 67 daha fazla çağrı alındı. En fazla çağrı alan sektör, toplam aramaların yüzde 31’inin yapıldığı teknoloji oldu.

40 milyar liraklık 'efsane' harcama Efsane Cuma’da ortalama sepet tutarı 294 TL’ye yükselirken, harcamalar 40 milyar lirayı aştı. En çok alışveriş yapılan sektör giyim, aksesuar ve perakende sektörü oldu

Efsane Günlere siber tuzak Kasım ayında artan e-Ticaret trafiği ile birlikte perakende sektöründeki şirketlere yönelik siber saldırılar da yükselişe geçti.