Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ | İSTANBUL

Gıda, konut ve otomotiv derken, şimdi de oto yedek parçada stokçuluk yapıldığı ortaya çıktı. Döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve küresel çapta yaşanan çip krizi sebebiyle yedek parça arzında sorun yaşanıyor. Parça bulamayan servislerde uzun kuyruklar oluşuyor. Normal şartlarda üç günde teslim edilmesi gereken bir otomobilin, serviste kalma süresi iki haftaya kadar çıkabiliyor. Ayrıca yedek parça fiyatlarının da geçen yıla göre iki katına çıktığı ifade ediliyor. Sanayi sitesi esnafı, yedek parça temininde sıkıntı olduğunu belirtirken, fiyatların da artması nedeniyle işlerde yavaşlama olduğunu söylüyor. Hatta ikinci el çıkma parçalara bile rağbetin arttığı ifade ediliyor. Haramidere Sanayi Sitesi’nde Renault-TECH dükkânının sahibi Sebahattin Yardımcı, son bir yıldır tedarikte sorun olduğunu belirterek “Zaten parça bulmak zorlaştı. Bir de üstüne döviz kuru nedeniyle fiyatlara zam geldi. Kullanılan parçaların çoğu ithal” diye konuştu.

Çip krizi ve döviz kurlarındaki dalgalanma oto yedek parçasında stokçuların iştahını kabarttı

HAFTADA BİR ZAM GELİYOR

Her sektörde olduğu gibi yedek parça sektöründe de stokçuluk yapıldığını dile getiren Yardımcı “Döviz her sektörü etkiledi. Yalnızca otomobil fiyatları değil, oto yedek parçaları da zamlandı. Dün aldığımız 150 liralık parça, bir hafta sonra 250 lira oluyor. Durum böyle olunca ithal yedek parçaları stokluyorlar. Türkiye’de yedek parça temini yapan 5-6 büyük şirket var. Piyasa onların elinde demek doğru. Sektöre parça vermeyince fiyatları da kendileri belirleyebiliyor. Olan vatandaşa ve esnafa oluyor. Bizler en hızlı şekilde müşterimizin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Ancak parça olmayınca teslim süreleri uzuyor” dedi. Bazı durumlarda yerli parça kullandıklarını da söyleyen Yardımcı “Ancak bazı teknik parçalar ithal, Türkiye’de üretimi de yok. Dolayısıyla ithale mecburuz” ifadelerini kullandı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ DE ŞİKÂYETÇİ

Beykent Sanayi Sitesi esnafı Ramazan Sezen de “Bazen bir parçayı bulmak 4 gün sürüyor” diyerek şunları kaydetti: Yurt dışında üretilen parçalar var. Bunlar ağırlıklı kaporta ve mekanik tarafında kullanılıyor. Yabancı fabrikalarda üretim olmayınca Türkiye’ye de parça gelmiyor. Yerli üretilen parçalar da talebi karşılayacak durumda değil. Bunun sigorta şirketleri açısında da problem olduğunu anlatan Sezen “Eksperin gelip araca bakması ve bizim tamire başlamamız bir hafta sürüyor. O da yedek parça bulabilirsek. Sigortalı araçlarda ikinci el parça takımına müsaade edilmiyor. Şayet aracın sigortası yoksa ve müşteri isterse ikinci el parça kullanıyoruz. Onların temini daha kolay. Gerçi orda da fiyatlar arttı. Piyasada mal olmayınca fiyatı artıyor” dedi.

Servis ve yedek parça sektörü alarm veriyor OSS Başkanı Özalp, "Sektörde ciddi talep var fakat tedarik, ham madde ve lojistik maliyetleri kontrol edilemiyor. Çin’de elektrik sıkıntısından fabrikalar 3 gün çalışıp 4 gün kapanıyor" dedi.

Oto servislerinde ‘korona' tedbirleri Koronavirüs salgını nedeniyle oto servislerde de bazı önlemler alınmaya başladı. İstanbul’da bir oto servis, bakımını yaptığı tüm araçları dezenfekte ediyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstünün araçlarını ise evlerinden teslim alarak vale hizmet veriyor.