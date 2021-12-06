Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte dolar ve euroda güncel fiyatlar

İstanbul serbest piyasada dolar 13,7250 liradan, avro 15,5040 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 13,7230 liradan alınan dolar 13,7250 liradan satılıyor. 15,5020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5040 lira olarak belirlendi.

KAPANIŞ FİYATI

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5680 lira olmuştu.

Markette fiyat dolardan hızlı Marketlerin yüzde 60 gibi fahiş oranlarda kâr ile ürün sattıklarını ileri süren toptancı esnafı “Büyük depoları olan ‘zincir’ler, raflara ürün koymak istemiyor. Stokçuluk yapıyor, haksız kazançlar elde ediyorlar” diyor.

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