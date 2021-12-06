6 Aralık Pazartesi gününe yatay yönlü seyirle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 6 Aralık çeyrek gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 779 lira alış ve 787 lira alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 256 alış ve bin 284 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
785,38
785,53
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.026,42
5.121,67
YARIM ALTIN FİYATI
2.505,36
2.568,69
ZİYNET ALTINI FİYATI
5.026,42
5.121,67