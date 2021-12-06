Türkiye Gazetesi

6 Aralık Pazartesi gününe yatay yönlü seyirle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 6 Aralık çeyrek gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 779 lira alış ve 787 lira alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları 6 Aralık Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 256 alış ve bin 284 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

785,38

785,53

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.026,42

5.121,67

YARIM ALTIN FİYATI

2.505,36

2.568,69

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.026,42

5.121,67