Türkiye Gazetesi

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce kilosu 70 TL’den satılan kahve yüzde 100’lük artış ile 140 TL’den satılıyor.

Türk kültürü için kahvenin önemine değinen Eminönü esnafı ise zamlardan dolayı bu gidişle bir fincan kahveyi iki günde bir içeceklerini söyledi.

BU GİDİŞLE İKİ GÜNDE BİR KAHVE İÇECEĞİZ

Kahveye gelen zammı değerlendiren Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Kahve şuanda yüzce 100 zamlandı. Doğadaki kuralıktan dolayı Brezilya’daki kahve çekirdeklerinin az çıkmasından dolayı yüzde 30 zam yapıldı. 15 20 gün içinde birkaç kez zam yapıldı. Bunu da herhalde dövizdeki yükselmeye bağladılar. Yani baktığımızda 2-3 ay içerisinde yüzde 100 zammı gördük. Bundan birkaç ay önce kahvenin kilosu 70 liraydı. Kahvenin şuanda kilosu 140 lira. Türk kültüründe kahve önemli bir yere sahip. Bu gidişle her gün bir fincan kahve yerine iki günde bir kahve içeceğiz gibi görünüyor. Önceden insanlar geldiklerinde yarım kilo bir kilo kahve istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

KAHVE İÇMEKTEN VAZGEÇTİM

Kahve almaya geldiğini belirten Mustafa Tokkaş, “Her geçen gün kahve zamlanıyor. 60 liradan başladı şuanda 140 liraya 1 kilosunu satıyorlar. Kahve almadan gideceğim. Sürekli kahve alan bir insandım. Her geldiğimde mutlaka 1 kilo kahve alıyordum, hatta fazla alıp arkadaşlarıma hediye götürüyordum. Çok pahalandı kahve fiyatları. Şuandan itibaren kahve içmekten vazgeçtim" şeklinde konuştu.

KAHVE KEYFİMİZ ELİMİZDEN ALINDI

Şehriban Eroğlu ise “Kahve şuanda çok pahalı. Önceden geldiğimde yarım kilo alıyordum şuanda yarı yarıya düştü. 250 gram kahve alıyorum. Bir kahve keyfimiz vardı oda elimizden alındı” diyerek sözlerini tamamladı.

400 yıllık Türk kahvesi fincanları sergileniyor Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir festivalde sergilenen 4 asırlık Türk kahvesi fincanları ve cezveler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sergi 3 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

1 yılda fiyatları 3'e katlandı! Fırsatçılar kahvede de devreye girdi! Gıda fiyatlarındaki artış pek çok ürüne yansırken kahvede de etkisi görüldü. Kahve sene başından itibaren fiyatları 3'e katladı bu durum beraberinde stokçuluk endişesini de getirdi. Esnaf, Türkiye'de büyük kahve üreticilerinde 2-3 aylık stok olduğunun söylendiğini aktardı.

Kahveyi don vurdu, fiyatlar uçtu! Artık hatırı 80 yıl Kahve severleri üzen bir haber geldi, önce Brezilya'da kahve ağaçlarını don vurmuştu şimdi de döviz kurları yükseldi. Hal böyle olunca kahve fiyatlarında büyük oranda artış yaşandı.