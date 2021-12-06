Türkiye Gazetesi

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ve ek zam konusunda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan son dakika açıklaması geldi. Yalçın, bağlı sendikaların genel başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına giderek, Bakan Vedat Bilgin ile görüştü.

Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda ek zam, 3600 ek gösterge komisyonu görüşmelerinin hemen başlaması ve sözleşmelilere yönelik alınan kararların hayata geçirilmesi konuları ele alınırken, toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Başkanı Yalçın, söz konusu toplantıda ele alınan konularda somut cümle kurabildiklerini ve somut cümleler duyabildiklerini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRETTEN SONRA GÜNDEME ALIYORUZ"

Yalçın, geride bırakılan 6'ncı dönem toplu sözleşmenin ocak ayı itibarıyla devreye gireceğini hatırlatarak, "kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme konusundaki talebimizi paylaştığımız kısa bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Toplu sözleşmede karar aldıkları 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyon ile çalışılması kararını masaya yatırdıklarını ifade eden Yalçın, "Buna ilişkin KPDK'da da gündeme getirmiştik. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile gündeme alıyoruz. Komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık” diye konuştu.

"SÖZLEŞMELİLERE İLİŞKİN KOMİSYON KURULACAK"

Toplantıda konuşulan ikinci konu başlığının sözleşmeliler olduğu bilgisini veren Yalçın, "Sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız. Ek gösterge komisyonu çalışırken eş değer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık. Bunun üzerine ilk fırsatta yeni yılın başlarında sözleşmelilere ilişkin komisyonu kuracak, taraflarla bir araya gelerek kamudaki çalışma barışını bozan çeşitliliği ele alarak aradaki farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve beklentiyi karşılama konusunda bir çalışma başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

'KAMU GÖREVLİLERİNİN ALIM GÜCÜNÜN YÜKSELTİLMESİ' KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Ekonomideki hareketlilikten ve döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklanan kamu görevlilerinin alım gücündeki düşüşün toplantıda ele alınan bir diğer başlık olduğunu ifade eden Yalçın, "Bunu çeşitli vesilelerle kamuoyu gündemine de hükumet gündemine de yansıtıyoruz. Buna ilişkin temel beklentimiz olan 'ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi' konusunu Bakan Bilgin ile paylaştık. Bugün TBMM’de gündeme getirilen doktorlar ve sağlık çalışanı özelinde bir düzenlemenin 21’ine ötelendiği ve ileri tarihe alındığı açıklandı. Biz doktorlarımızın bu anlamda çalışma performanslarını görüyoruz. Emeklerini, gayretlerini görerek takdir ediyoruz. Verilecek ücretlerin de bu anlamda kesinlikle hakları olduğu konusunda hiç tereddüt etmiyoruz" dedi.



Yalçın, "Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim" dedi.

"OCAK AYINDAKİ MAAŞLARA YANSIYACAK"

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına verilecek ücreti ele alan Yalçın, sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesinin çok sağlıklı olmadığını ve çalışma barışını bozduğunu dile getirerek, "Bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin kapsamı içerisindedir. İkinci olarak da toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir. Yoksa sosyal ortakların devre dışı bırakıldığı tekil düzenlemeler, her zaman kamuda çalışma barışını bozmuş ve işin içinden çıkılmaz hale getirildiği gibi katılımcı demokrasiyi de, sosyal paydaşları da, toplu sözleşme kültürünü de lağvetmek anlamına gelmektedir" dedi.

"Bu açıdan sosyal paydaşlarla tartışılmayan her meselesinin çok ciddi sorunları beraberinde getirdiğini geçmişte yaşadığımız örnekler ortaya koymaktadır" ciyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: Bu açıdan Memur-Sen olarak biz bunun sözleşmeye bir ek protokol olarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde bir düzenleme gerektiğini dile getirmiştik. Şimdi de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile konuyu tekrar görüştük. Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun üzerine bir an önce asgari ücret tartışmasından sonra kamu görevlilerine bir ek protokol ile alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik bir çalışma için bakanlıkla bir araya gelmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘asgari ücret’te nabız tuttu Milyonların beklediği 2022 asgari ücreti konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, parti yöneticilerinin görüşlerini aldı.

Asgari ücrette maraton başladı: Sendikalar kapıyı 3.750 liradan açtı İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Asgari ücret anketinin sonuçlarını paylaşan Bakan Vedat Bilgin “Emekçimizi koruyacağımıza söz verdik” dedi. Komisyonun ikinci toplantısı 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek.