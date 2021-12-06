Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelecek yıl küresel banka düzenlemelerine ilişkin görünümün daha sıkı olmasının beklendiğini aktardı.

Covid-19 salgını öncesi normlara dönüş beklentilerini yansıtacak şekilde 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının ihtimal olduğu ifade edildi.

"KRİPTO VARLIK RİSKLERİNE ODAKLANMALI"

Fitch, düzenleyicilerin siber, iklim ve kripto varlık risklerine odaklanmasının beklendiğine dikkat çekti. Pek çok gelişmekte olan piyasa için finansal istikrar riskleriyle bağlantılı makro ihtiyati politikalar ve uluslar üstü gerekliliklere bağlılığın düzenleyicilerin reform gündemlerinin ana belirleyicisi olmaya devam edeceği belirtildi.

Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisi rakamını güncelledi Türkiye'nin bu yıl ki büyüme beklentisini daha önce yüzde 9,2 olarak beklediğini açıklayan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu rakamı yüzde 10,5 olarak güncelledi.

Fitch Ratings: Türkiye 2021 yılında yüzde 9,2 büyüyecek Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini ikinci defa artırarak yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkardı.