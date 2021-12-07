Türkiye Gazetesi

Zirvede, bankacılık ve finanstan siber saldırılar ve savunma sanayiine, iklim değişikliğinden havacılıkta sürdürülebilirliğe, otomotivden yeşil mutabakata ve Covid-19 sonrasına kadar değişen dünyanın yeni vizyonu konuşuluyor. Programa çevrim içi bağlanan BM Genel Sekreter Yardımcısı Haoliang Xu “Dünya çok vahim ekonomik süreçlerden geçiyor. Özellikle Covid-19 ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde 1,7 trilyon dolarlık ihtiyaç var” dedi. Video-konferansla bağlanan UİP Onursal Başkanı Dr. Talal Abu-Ghazaleh ise enerji üretimi sebebiyle ortaya çıkan emisyonlar konusunda akılcı çözümler ortaya konulması gerektiğini söyledi.

BM, AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN HAREKETE GEÇMELİ

BM’de iklim değişimiyle mücadele edecek yapıların daha fazla öne çıkması gerektiğini belirten Ghazaleh; yapay zekâyla endüstriyi zora sokmayacak çözümlerin bulunabileceğini kaydetti. Ghazaleh “Sağlıktan tarıma, sanayiden eğitime kadar her alanda yapay zekâ çok iyi olur. Ancak yapay zekâyı hayata geçiremeyecek ülkeler için durum vahim. Kaynaklara erişemeyen bu insan kitleleri, yapay zekâ karşısında da geride kalacak. Mesela, aşılamada yüzde 5’in altında olan bölgeler ve ülkeler var” ifadelerini kullandı. Dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklardan birisinin de ABD ile Çin mücadelesi olduğunu aktaran Ghazaleh “Birçok kişi bu mücadelenin farkında değil. Her alanda bir mücadele içerisindeler. En az 15 kalemde... Bu çatışmaların hiçbiri bu iki süper güç arasında çözülecek gibi değil. Kaçınılmaz bir problemden bahsediyoruz” diye konuştu.

Batuhan Bağıban: ‘Gelecekte tüm alanlarda yapay zeka kullanılacak’ Yapay zeka, robotlar, Internet of Things (IoT), bulut sistemler gibi teknolojilerin inşaat sektöründe birçok dinamiği değiştirecek özelliklere sahip olduğunu söyleyen Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, , “Yapay zekanın inşaat sektöründeki kullanım alanları düşünülenin aksine daha fazlasıdır ve oldukça geniştir. Bu alanlardan biri de yükselen inşaat maliyetleridir.”

İş kazalarına yapay zekâ ‘dur’ diyecek Yapay zekâ ve IoT çözümleri madencilik, havacılık ve inşaat gibi riskli alanlarda iş kazalarının önüne geçiyor. İş makineleri ve kör noktalarda meydana gelebilecek kazalar yüzde 75 azalırken işçinin durumu ve konumu gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.