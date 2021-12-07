Haftaya yükselişle başlayan doların seyrini merak edenler dolar ne kadar diye aratıyor. İşte 7 Aralık güncel döviz fiyatları... İstanbul serbest piyasada dolar 13,7300 liradan, avro 15,5160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,7280 liradan alınan dolar 13,7300 liradan satılıyor. 15,5140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,5160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5710 lira olmuştu.
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Fuat Oktay: Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis'te başlayan bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Oktay 2021 yılı sonun büyümenin yüzde 10'un üzerinde olmasını bekledikleri söyledi. Merkez Bankası rezervleri ile ilgili de konuşan Oktay, rezervlerin 126 milyar doları aştığını ifade etti.