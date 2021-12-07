Türkiye Gazetesi

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'nun Üst Yöneticisi Charlie Scharf, Goldman Sachs ABD Finansal Hizmetler Konferansı'nda yaptığı konuşmada enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ÜCRET ARTIŞLARI SON DERECE GERÇEK”

Scharf, çoğu endüstride girdi fiyatlarının önemli ölçüde yükseldiğini dile getirerek, iş gücü sıkıntısı, ücret artışları ve enflasyonun "son derece gerçek" olduğunu söyledi. Scharf, ABD Merkez Bankasının (Fed) daha hızlı hareket etmesi gerekebileceğini kaydetti.

“RİSKLER İYİ YÖNETİLMELİ”

Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon da enflasyonun bir dönem daha yüksek olmasını beklediğini aktardı. Enflasyonun bir süreliğine trendin üzerinde devam etmesi yönünde makul bir risk olduğuna işaret eden Solomon “Bu konuda dikkatli olunmalı. Riskler uygun şekilde yönetilmeli” dedi.

“SALGIN BELİRSİZLİĞİ EKONOMİYİ ETKİLİYOR”

Solomon, küresel finans piyasalarındaki belirsizliğe işaret ederek, "Hala salgından tamamen çıkmış değiliz. Bundan kaynaklanan bir belirsizlik var ve bu ekonomik aktiviteyi etkileyecek" değerlendirmesinde bulundu.

“HİSSE SENETLERİNİN GETİRİSİ AZALACAK”

Hisse senetlerinde daha düşük getiri beklediğini de belirten Solomon "Gelecek birkaç yıl içinde hisse senetlerinde ve diğer birçok varlıkta son birkaç yılda gördüğümüz aynı getiri oranlarını görmeyeceğimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'DE ENFLASYON ZİRVEDE

ABD'de enflasyon ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.

Fed Başkanı Powell: Enflasyon 2022'de düşecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bütün dünyada enflasyon görüldüğünü söyledi. Powell, bunun sebebinin ise koronadan kaynaklandığını belirtti.

Enflasyon zirvede Kasımda enflasyon aylık bazda yüzde 3,51 artış kaydetti, yıllık enflasyon yüzde 21,31 seviyesine ulaştı. Üretici fiyatlarındaki artış, yıllık bazda yüzde 54,6 oldu.