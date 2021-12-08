Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Şu an 1,5 milyar dolara yaklaşan e-İhracat da 5 milyar dolara çıkarılacak. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. Armağan Vurdu, Ticaret Bakanlığının e-Ticaret Bilgi Platformunu kullanan kişi sayısının 1 milyon 800 bini aştığını belirterek “e-Ticaret ve e-İhracat alternatif bir ticaret metodu olmaktan çıkarak gündelik hayatın, ticaret ve alışverişin parçası olmaya başlıyor. Önümüzdeki 5 sene içinde bu artışın daha da ivmeleneceği ve e-Ticaret hacminin 7 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor” dedi. Dr. Armağan, Vurdu, e-İhracat’ın 1,5 milyar dolar civarında olduğuna dikkat çekerek “E-İhracat’ın toplam ihracatın içindeki payı yüzde 1,3. Bu oran dünyada ortalama yaklaşık yüzde 4-5 seviyesinde. Hedefimiz dünya ortalamasını yakalamak. Türkiye ihracatının üçte ikisi 2 bin km mesafede bulunan ülkelere yapıyor. Uzak Ülke Stratejisi kapsamında ortalama 8 bin 500 km menzilde bulunan seçili ülkelere ihracatımızın 4 katına çıkarılması hedefine ulaşmada e-Ticaret’in kritik önemde olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ ENGEL LOJİSTİK MALİYETİ

Armağan Vurdu e-İhracat’ın önündeki engelleri ise şöyle sıraladı: En büyük engel, ürün fiyatının 4-5 katına ulaşan lojistik maliyetleri. E-İhracat’ın gelişmesi için ayrıca e-İhracat yapan firmaların kümelenmesi gerekiyor. Ayrıa uluslararası kargo şirketinin kurulması e-İhracatın gelişiminde önemli bir adım olacaktır. Böylece maliyetlerde ve teslimat sürelerinde ülke olarak avantaj elde edebiliriz. Son olarak yurt dışında kurulacak olan lojistik merkezileri elimize en büyük ihracat kozunu verecek. Yakın zamanda 5G, blokzincir, finansal teknolojiler, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, drone, yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotlar, üç boyutlu yazıcılar ve benzeri teknolojilerin de e-Ticaret’e daha fazla entegre olması ile bu alanda dikkat çekici gelişmeler yaşanacağını tahmin ediyorum.

e-Ticaret'te tekelleşmeye tedbir E-Ticaret’in son dönemde ‘tekelleşme’ eleştirilerine hedef olması sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, online alışveriş sitelerinin tekelleşmesine izin vermeyecek düzenleme yapacak. Bakan Mehmet Muş “Birkaç oyuncunun bütün piyasayı ele geçireceği bir ekosistem olmamalı” dedi.

E-ticaret'te Çin'in alternatifi olduk: Yeni Alibabalar çıkarabiliriz Türkiye’nin pandemi döneminde Çin’den pay almaya başladığına dikkat çeken WORLDEF Başkanı Ömer Nart “Decacorn seviyesinde e-Ticaret şirketlerinin ortaya çıktığı Türkiye, e-Ticaret yatırımcıları için cazip bir pazar hâline geldi. Yeni ‘Alibaba’lar Türkiye’den çıkabilir” dedi.

J-BOX İLE e-İHRACAT'A KATKI

Fuarları sanal ortama taşıdıklarını dile getiren Armağan Vurdu “J-Box adında bir uygulama yaptık. J-Box’ta tamamen mücevherat ürünlerine yönelik tasarlanan ışık ve kamera sistemi ile hâlihazırda kullanılan telefon kameralarından çok daha yüksek kalitede bir ürün sunumu sağlanabiliyor. Böyle bir inovasyon ile fuarlarımızı da sanal ortama taşımış olduk. Bütün teknolojik yatırımlar sayesinde ihracatçılarımızı dramatik düşüşlerden korumuş olduk” dedi.



