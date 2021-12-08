Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Ankara’da gerçekleştirdiği çok sayıda projenin ardından İstanbul’a Next Level markası ile giriş yapan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) kurarak halka açılıyor. SPK’dan geçen hafta onay alan Pasifik GYO (PSGYO), 9-10 Aralık tarihlerinde 16,38 TL’den talep toplayacak. Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yatırımcılara farklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli sunduklarını, geliştirici bir şirketi halka açtıklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri roadshow’larda kurumsal yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Erdoğan, özellikle gayrimenkule yönelik talep patlamasının yaşandığı ve borsanın sürekli rekor tazelediği böyle bir dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma imkânını bir arada sunduklarını kaydetti.

YÜZDE 20 İSKONTOLU ORTAKLIK

PSGYO’nun portföy yapısı ile sektördeki birçok şirketten ayrıştığına dikkati çeken Erdoğan “Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz birbirinden özel iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Bu iki projemiz de kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Biz Pasifik GYO’yu halka açarak, yatırımcıları öncelikle bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz. Tabii ki bu şekilde bize ortak olan bütün yatırımcılarımız gelecekteki projelerimize ve onların kazanç potansiyeline de ortak olmuş olacaklar. Gelecek dönemde özellikle İstanbul’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz” dedi. Dövizdeki yükseliş ve negatif reel faiz ortamında TL mevduat sahiplerinin borsa ve gayrimenkule yöneldiğine işaret eden Erdoğan, bireysel ve kurumsal yatırımcılara hem kısa hem de orta ve uzun vadede çok önemli bir getiri potansiyeli sunacaklarını ifade etti. Erdoğan, Pasifik GYO ile yatırımcıları kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapıp satmaya odaklı bir GYO’ya ortak ettiklerini belirterek, bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunduklarını anlattı. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, halka arz gelirinin yüzde 70’lik bölümünü devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacaklarını kaydetti.

KÜÇÜK BİRİKİMLERLE DEĞERLİ PROJELERE YATIRIM

Önümüzdeki dönemde daha çok sayıda geliştirici şirketin GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini anlatan Fatih Erdoğan “Herkes gayrimenkule yatırım yapamayabilir. Ancak küçük birikimlerle GYO hissesi alarak, en değerli projelere yatırım yapmak mümkün. Böylece küçük yatırımcı hem gayrimenkule hem de hisse senedi piyasalarına aynı anda yatırım yapabilir. Hem yatırımcı sektördeki yüksek kazanç potansiyelinden yararlanır, hem de GYO’lar krediye girmeden, borçlanmadan projelerini tamamlama imkânı elde eder” diye konuştu.

MÜTEAHHİTLER: UCUZ EV İÇİN ARSA PAYI DÜŞSÜN

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, konut sektöründe artan maliyetlere karşı teşvik talep etti. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli’nin orta ve küçük ölçekli yatırımcıya ‘Gel, beraber inşa edelim’ çağrısını değerlendiren Tellioğlu, Gedikli’nin ‘Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize başvuru yapabilirler. Hedefimiz üretimi ve istihdamı artırmak’ açıklamasını çok kıymetli bulduğunu vurguladı. Uygun fiyatlı konuta erişilebilmesi için talepleri olduğuna işaret eden Tellioğlu “Konut maliyetlerindeki arsa payının yüzde 50’den yüzde 35-40’lara çekilmesi sağlanmalı. Salgın ve tedarik zincirindeki bozulmalara bağlı oluşan maliyet artışları sıkı kontrol edilerek fırsatçılığa izin verilmemeli. Yüksek fiyat artışları için temel inşaat malzemelerine yönelik KDV indirimi gibi bazı dengeleyici teşvikler verilmeli. Müteahhitlik sektörünün tıkanıklığı giderilerek vatandaşımızın uygun fiyatlarda konuta erişimine fırsat sağlanmalıdır” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansının halka arzına 10,6 kat talep 26-27 Ekim tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz edilen İhlas Haber Ajansı hisselerine 10,6 kat talep geldi. Hisseler, 4,60 TL'den önümüzdeki hafta işleme açılacak.

Doğalgaz dağıtım sektöründe ilk halka arz Türkiye’deki doğalgaz kullanıcıların yüzde 11’ine hizmet götürerek en büyük özel doğalgaz dağıtım şirketi konumunda bulunan Başkentgaz, Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor.