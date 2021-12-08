Türkiye Gazetesi

Kripto paranın yaygınlaşmasının ardından bazı ülkeler kurallar getirmeye başladı. El Salvador Bitcoin’i resmi para olarak kabul eden tek ülke olurken diğer ülkelerin tutumları gittikçe sertleşmeye başladı. Avrupa ve ABD tarafında ise kripto paralara karşı sert bir tutum göstereceğine dair beklentiler artmaya başladı.

6 KRİPTO PARA ŞİRKETİNİN YÖNETİCİLERİ GÖRÜŞLERİNİ SUNACAK

Tüm dünyada önde gelen 6 Kripto Para şirketinin yöneticileri bugün ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısına katılıp kripto para dünyasına ilişkin görüşlerini sunacaklar.

YER ALTINA ÇEKİLEBİLİRLER

Bugün saat 18:00'da başlayacak olan toplantıda kripto para şirketlerinin yöneticileri, Kongre'den dijital varlılar konusunda kuralların temkinli konulmasını isteyecekler. Aksi takdirde kripto paraların yer altına çekileceği ve ABD dışına çıkacağı vurgusunu da yapacak.

“RİSKLER SÖZ KONUSU”

Coinbase CEO'su Alesia Haas, toplantı öncesinde sunumunu basınla paylaştı. Haas "Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya konmadığı takdirde, ABD'nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir durum, kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter" dedi.

Toplantıya Bitfury CEO'su Brian Brooks, Circle Internet Financial CEO'su Jeremy Allaire de katılacak.

RESMİ PARA BİRİMİ OLARAK KABUL ETMİŞTİ

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı. Böylece El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Yeni yasaya göre, tüm işyerleri Amerikan Doları ile birlikte bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul edecek. Bitcoin kabul etmeyen işletmeler ise cezayla karşı karşıya kalacak. Salvador’a 3 Bitcoin (yaklaşık 155 bin Dolar) yatırım yapan yabancılar oturma izni alabilecek. Vatandaşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini tanıtmak için düzenlenen dijital cüzdana yatırılmış 30 dolar değerinde Bitcoin’in de sahibi olacak.

TOPARLANMA EĞİLİMİNDE

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan kripto para birimleri hafif toparlanma eğilimine geçti. Bitcoin 50 bin dolar, Ethereum 4300 dolar, Dogecoin 0.17 dolar, Shiba Inu ise 0.00003708 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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