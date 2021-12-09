Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda artan fiyatlarla ve buna bağlı ortaya çıkan stokçuluk ile zor duruma düşen esnaf çıkış yolu arıyor. Çiğ köfteciler ham madde bulmakta zorlanırken, yem fiyatlarından bıkan Şevket Aydın ise çareyi tavukları millete dağıtmakta buldu.

HAM MADDE BULAMIYORUZ

Çiğ Köfte Üreticileri Derneği Başkanı Orhan Güzelaydın, stokçuluk sebebiyle son dönemde ham madde bulmakta zorlandıklarını, bundan sektörün ve vatandaşların olumsuz etkilendiğini söyledi. Türkiye genelinde 50 bine yakın çiğ köfte esnafının 200 bine yakın istihdam sağladığına dikkat çeken Güzelaydın “Çiğ köftenin ana maddesi olan bulgura yüzde 100, yağ ürünlerine yüzde 200, una yüzde 100 ve ambalaj ürünlerine yüzde 100 zam geldi. Bunun en önemli sebebi stokçuluk. Devlet büyüklerimizden ricamız stokçulara karşı bir an önce müdahale etmeleri. Aksi takdirde sadece çiğ köfte sektörü değil birçok sektör büyük sorunla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

TAVUKLARI BEDAVA DAĞITTI

Elâzığ merkeze bağlı Sugözü Mahallesi’nde yaşayan Şevket Aydın, son günlerde artan yem fiyatlarından illallah etti. Fiyatları stokçuların artırdığını düşünen besici, buna dikkat çekmek için tavuklarını vatandaşa ücretsiz dağıtmaya başladı.

Yem fiyatlarındaki artışın dolardan ziyade stokçuluktan kaynaklandığını dile getiren Aydın “Bu işe ilk girdiğimde bir çuval yem 80 liraydı, şimdi 285 lira. Yemleri depolarda saklayıp yüksekten satıyorlar. Stokçular artık yemi göndermiyor, ‘Önce parayı yatırın, sonra yemi verelim’ diyor. Bir koli yumurtayı 30 liraya satıyorum. Dört aydır para kazanmıyorum. Artık gücüm kalmadı. En azından bakabilecek birileri alsın” dedi.

Esnafın yakaladığı dolandırıcı suç makinesi çıktı Antalya'da turistlere malzeme satacağını söyleyerek esnaftan komisyon parası alan dolandırıcı, yine dolandırdığı esnaflar tarafından yakalandı. 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ispanak satışları düşen esnaf çözümü afiş asmakta buldu Gümüşhane’de 7 yıldır pazarcılık yapan Batuhan Demirci, geçtiğimiz aylarda ıspanağın içerisine karışan ‘güzelavrat otu’ nedeniyle yaşanan zehirlenmeler nedeniyle ıspanak satışlarının azaldığını söyledi. Demirci düşen ıspanak satışlarına karşı çözümü tezgahına astığı afişte buldu.