9 Aralık Perşembe günü en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları 9 Aralık Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 778 lira alış ve 785 lira alış fiyatı üzerinden işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın fiyatları 9 Aralık Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 252 alış ve bin 279 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
782,68
782,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.009,16
5.103,88
YARIM ALTIN FİYATI
2.496,75
2.559,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
431,07
511,16