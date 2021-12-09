Türkiye Gazetesi

9 Aralık Perşembe günü en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 9 Aralık Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 778 lira alış ve 785 lira alış fiyatı üzerinden işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları 9 Aralık Perşembe günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 252 alış ve bin 279 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

782,68

782,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.009,16

5.103,88

YARIM ALTIN FİYATI

2.496,75

2.559,77

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

431,07

511,16