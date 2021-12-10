Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Türkiye son yıllarda ihracat tarafında rekor üstüne rekor kırıyor. “Düşük faiz-yüksek yatırım” stratejisi benimseyen ülkemiz, ihracat odaklı büyüme ile geleceğe emin adımlarla yürüyor. Ancak sınır kapılarında yaşanan kapasite sorunu, ihracatın önünde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Bugün itibarıyla Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya açılan Hamzabeyli sınır kapısında, 3 bin tır, 60 kilometrelik kuyruk oluşturmuş durumda. Yine Kapıkule sınır geçişinde 2 binden fazla tır bekliyor. Orta Doğu’ya açılan Habur Sınır Kapımızda 1.500’den fazla tır geçiş için gün sayıyor. Aynı şekilde Gürcistan girişi olan Sarp ve Türkgözü’nde 10 kilometrelik kuyruk var. Sektör temsilcileri ihracatı artırmak adına sınır kapılarımızdaki kapasite probleminin acilen çözülmesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. Ancak sınır kapılarındaki kapasite yetersizliği engel oluyor.

300 MİLYAR DOLARI GÖRÜRÜZ

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener, ihracatın hızla artması ile kapı geçişlerinde yoğunluğun arttığını belirterek “İhracatta büyük işlere imza atıyoruz. Bu artış hızı sınır kapasitelerini zorlamaya başladı. Hamzabeyli, Kapıkule, Habur, Sarp Sınır Kapılarında kilometrelerce kuyruk oluştu. Üç günde geçen bir tır, 10 günlük bekleme süreleri yaşıyor. Bu hem lojistik sektörünü hem de ihracatçıları olumsuz etkiliyor” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin sınır kapısı yenilemelerinde önemli yatırımları olduğunu da dile getiren Şener “TOBB bu konuda adım atabilir. Hükûmetin de bir bütçe ayırması lazım. Yalnızca Türkiye değil çıkış yapılan ülkelerin de adım atması gerekiyor. Avrupa Birliği, 300 bin avroluk yeni bir proje açıkladı. Burada AB’ye yapılan ithalatta sıkıntı yaşanmaması için bir bütçe ayrıldı. Türkiye’de dâhil olmak üzere, AB’ye ulaşan sınır kapılarında yenileme yapılacak. Biz de kendi kapılarımızın kapasitesini artırarak buna destek olmalıyız. Ayrıca çıkış kapılarındaki ticaret bizi ilgilendiriyor. Gerekirse onların kapılarını da biz yeniletmemiz gerekiyor. O zaman 300 milyar dolarlık hedefi rahatlıkla yakalarız” ifadelerini kullandı.

BULGARİSTAN İLE ÜÇÜNCÜ KAPI ÖNERİSİ

ABD ile Meksika arasındaki sınır kapısını örnek veren Şener “Kapladığı alan olarak bizim kapılarımızdan çok daha küçük olmasına rağmen, beş katı araç geçişi sağlanıyor. Yüksek teknoloji ile yapılan bu kapılarda geçişler çok daha hızlı oluyor. Biz de kapılarımızı yüksek teknoloji ile donatmalıyız. Bu ihracatımızı ve Türkiye ekonomisini büyütme yolunda önemli bir adım olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Bulgaristan ile üçüncü kapı önerisinde de bulunan Şener “Bulgaristan inisiyatifinde bir kapı olmamalı. Direkt AB ile görüşerek AB-Türkiye kapısı temelinde bir proje ortaya çıkmalı. Adını da Recep Tayyip Erdoğan Kapısı koyalım. Biz UND olarak bu projeyi destekliyoruz” diye konuştu.

Sınır ötesi e-İhracat’ta hedef 5 milyar dolar Türkiye ihracatla büyüme strateji kapsamında her ay yeni bir rekora imza atıyor. Kasım ayında ihracatı yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık bazda 221 milyar doları geçti. Diğer taraftan e-İhracat’ın da e-Ticaret’teki payı hızla artıyor.

Yerli savunma sanayii, ihracatta rekora koşuyor Yerli ve millî savunma sanayii paydaşlarını bir araya getiren Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı ‘21’ Antalya’da düzenlendi.