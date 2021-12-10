Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammının üçüncü toplantısından sonuç çıkmadı. TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda taraflar baz alınacak enflasyon rakamlarında anlaşamadı. TİSK, TÜİK’in enflasyon rakamlarının baz alınmasını isterken Türk-İş yaşanan enflasyonun yüzde 50’nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti. Asgari ücret dördüncü toplantıya kaldı. Toplantıda sonrası açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder “Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş, ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim, bu rakam da 3 bin 900’ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız” dedi. TİSK, asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisinin olmadığını açıklarken, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat işveren kesimi ile uzlaşmazlığın sürdüğünü belirterek, “Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek” diye konuştu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da “Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3.100 lira gibi resmî bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada. Esas almak durumuzda olduğumuz enflasyon verisi TÜİK verisi” ifadelerini kullandı.



Meclis'te bütçe sunumu yapan Maliye Bakanı Nebati, "Asgari ücrette herkesin beklentisini karşılayacak bir artış planlıyoruz" dedi.

‘ÜÇ KONUDA MUTABAKATA VARDIK’

Üç konuda mutabakata vardıklarını aktaran Koç şöyle konuştu: Türk-İş ve TİSK olarak SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yüzde 14’ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. 5 puanlık işveren desteğinin işçilere de sağlanması konusunda mutabakata vardık. İkinci mutabakatımız, özellikle birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi. Diğer mutabakat ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması mutabakatına vardık.

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, kanun gereği işçi, işveren ve hükûmetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları için dört defa toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TİSK'ten '3100 TL asgari ücret' açıklaması! Üçüncü asgari ücret tespit toplantısı sonrası tepkilere sebep olan ve asgari ücrete yüzde 11'lik bir artış anlamına gelen 3100 TL'lik teklifle ilgili TİSK'ten açıklama geldi.

Asgari ücrette anlaşma sağlanamadı! Milyonların merakı dördüncü toplantıya kaldı Asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Üçüncü toplantı sona erdi. Toplantı sonrası taraflardan ilk açıklamalar geldi. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK 3 bin 100 TL, işçi temsilcisi Türk-İş ise 3 bin 900 TL olmasını istedi. Tarafların rakam konusunda anlaşmazlıkları sürüyor. Net rakam dördüncü toplantının ardından belirlenecek.