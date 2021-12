Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Sert porselenin yanı sıra finebone adı verilen ışığı geçirgen şeffaf porselen ve dijital baskı tekniği ile oluşturulan digibone gibi katma değerli ürünler geliştiren Güral Porselen, seramik, çimento, cam ve toprak ürünleri sektöründe son iki yıldır ihracat şampiyonu... 2020’de yurt dışına 24.8 milyon dolarlık ürün satan firma, Türkiye’nin porselen ve bone olarak yurt dışına yaptığı toplam ihracatın yüzde 36’sına imza attı. 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral “2020’de Türkiye’nin ihracattaki kilogram değeri 1,09 dolara düştü. Katma değerli ürünlerimiz sayesinde bizim ihracat değerimiz ise 2 dolar civarında. Önümüzdeki yıllarda ‘HoReCa’ grubu ihracatının yanında gelişen online pazarlar sayesinde ev grubu ihracatında üst sıralarda yer alacağız. Hedef pazarlarımız AB üyesi ülkeler ve Rusya olacak” dedi.

‘29 EKİM’ 2022’DE HİZMETTE

“100 milyon parçaya kadar çıkabilen kapasitemiz ile Orta Doğu ve Avrupa’daki tek çatı altında üretim yapabilen tek firmayız” diyen Güral, Kütahya’da kurulan 29 Ekim Güral Seramik Fabrikasını 2022’nin ilk çeyreğinde faaliyete geçireceklerini anlattı. Harika Güral “Bir ucundan diğer ucuna yaklaşık 3 kilometre yol gidilecek fabrikamız 7 milyon metrekarelik kapasite ile üretime başlayacak ve 11 milyon metrekarelik kapasiteye çıkacak. Hedefimiz 35 milyon metrekarelik kapasiteye ulaşmak. Biz fabrikamıza 40 milyon avroluk yatırım yaptık. Teknolojinin en üst seviyede olduğu fabrikamızda 300 kişiye istihdam sağlayacağız ve böylece Gürallar Grup olarak toplam istihdam sayımız 4 bin kişi olacak” diye konuştu.

FABRİKA KURACAK TEKNOLOJİ VAR

Teknolojiye yatırım yapan firmaların varlıklarını sürdürmeye devam ettiklerine dikkat çeken Harika Güral, şöyle konuştu: Her sene AR-GE’ye yatırım yapıyoruz. Her sene sadece makinelerimize yaklaşık 400 bin avro ile 3 milyon avro arasında yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük sıkıntısı, ihracat miktarı artsa da katma değeri düşük ürünlerin fazlalaşması. Biz katma değerli ürün üretmeyi çok önemsiyoruz. Bunun için Türkiye’nin ilk devlet destekli AR-GE merkezini kurduk. AR-GE çalışmalarımız sayesinde şu an kendi makinelerimizi kendimiz üretecek duruma geldik. Bu şu demek; Güral olarak anahtar teslim fabrika üretecek teknolojiye sahibiz. Bu, çok yüksek bir donanım gerektiriyor. İşte bizim gücümüz bu; her şeyimizi kendimizin üretiyor olması.

