Türkiye Gazetesi

Bağlıkaya, 2019’un turist ağırlama sayısı bakımından zirve yıl olduğunu, 2022’de de son yılların en hareketli turizm sezonunun yaşanacağını öngördüklerini belirtti. Sektörün yeni sezon için hazırlıklara başladığını ifade eden Bağlıkaya “Turizmde 2022 yılı, 2019’u yakalama ihtimalimiz olan bir yıl. Bugüne kadarki veriler de onu gösteriyor” dedi.

Bağlıkaya, yılın ilk aylarından itibaren turizm sektöründe hareketliliğin artacağına dikkat çekerek şunları kaydetti: Vatandaşlarımıza istedikleri fiyata istedikleri yerlerde tatil yapabilmeleri için hızlı şekilde erken rezervasyonlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yurt dışından gelen talepler oldukça yüksek. Latin ülkeleri gibi alternatif pazarlarda yükseliş var. Özellikle şubat ayından itibaren daha da hareketlenecek. Güzel bir yıl bizi bekliyor. İnşallah 2019’dan sonraki en iyi yılımızı yaşayacağız. İspanya, İtalya ve Mısır gibi rakipleri ile mukayese edildiğinde Türkiye hızlı hareket etti.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 830 DOLAR

Öte yandan kasım ayı verilerine göre sektör yıl sonunda 28 milyon turist ağırlayarak 22 milyar dolar hedefine ulaştı. Ayrıca, veriler bu yıl turist başına yapılan harcamanın 650 dolardan 830 dolara çıktığını gösteriyor. 2022 yılında turizm gelirlerinin 30 milyar doları geçeceğini ifade eden Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, 2023 yılı hedefinin pandeminin etkisinin tamamen bitmesi hâlinde 2019 yılı verilerini geçerek artış göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

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