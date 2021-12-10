Türkiye Gazetesi

Kripto para birimi Bitcoin’de çalkantılı hareketlilik devam ediyor. 69 bin dolardan düşüşe başlayan ve yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden Bitcoin, 42 bin dolara kadar geriledi. Tarihi zirvesinden yüzde 40 oranında düşen Bitcoin, 2021 yılı ortalama fiyat sınırından işlem görmeye başladı.

FED VE OMICRON ETKİSİ SÜRÜYOR

Koronavirüsün Omicron varyantı ve Fed'in faiz artırma ihtimalleri kripto paralar üzerinde etkili oluyor. Küresel enflasyonun yükselişe geçmesi ve Fed'in faiz artırmasıyla birlikte dolarda güçlenme ihtimali yatırımcıların yönünü değiştiriyor. Kripto paraların genelinde de düşüş eğilimi hakim oluyor. Bitcoin bugün itibarıyla 2021 yılı ortalaması olan 47 bin 272 doların hafif üstünde 48 bin Dolar seviyelerinde işlem görüyor.

İşte kripto para piyasasında son durum;

BİTCOİN NE KADAR?

10 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,27'lik yükseliş ile başlayan Bitcoin 48 bin 200 dolar.

ETHEREUM NE KADAR?

Yüzde 0,36 yükseliş kaydeden Ethereum 4 bin 120 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 17 değer kaybeden ve 0,13 cent seviyesine kadar gerileyen Dogecoin 0,16 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Güne yüzde 1,18'lik düşüş ile başlayan Ripple 0,84 cent.

“1 MİLYON DOLARI BULABİLİR”

Öte yandan 4.2 milyar dolarlık serveti bulunan Starwood Capital Group'un yönetim kurulu başkanı Barry Sternlicht, Bloomberg TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in hiç hacklenmediğini söyleyen Sternlicht dünyada sadece 21 milyon Bitcoin'in bulunduğunu ve kendisinin de mal varlığının yüzde 2-3'üyle Bitcoin aldığını söyledi.

Bitcoin fiyatının 1 milyon doları bulacağını belirten Sternlicht "Bitcoin’in değeri 1 milyon doları bulabilir. Çünkü sadece ABD’deki yatırımcılar değil, tüm dünya anlayacak ki daha fazla üretilemeyen şeyin adı Bitcoin’dir" ifadesini kullandı.

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