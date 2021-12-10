Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 15.61'den yüzde 21,39'a çıktı.

Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 9,9785'ten 13,7719'a yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken, 15,56 TL olarak gerçekleşti.



BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Kasım anketinde yüzde 9,2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9,9'a çıktı.

Yıl sonu cari açık beklentisi 19,2 milyar dolardan 15,6 milyar dolara geriledi.



Dolar euro ne kadar oldu? 10 Aralık dolar euro fiyatları Dolar 13,7870 liradan, euro ise 15,5870 liradan güne başladı.

ASELSAN’dan dev satış: İki günde 150 milyon dolar kasasına girecek ASELSAN uluslararası bir müşteri ile yurt dışı satış sözleşmesi imzalayarak büyük bir girişime adım atmış oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre sözleşmenin toplam bedeli 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtildi. Şirket daha önce KAP'a yaptığı açıklamada ise toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladığını bildirmişti. Yapılan iki sözleşme ile ASELSAN’ın kasasına toplam 150 milyon dolara yakın bir para girecek.