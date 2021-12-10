Türkiye Gazetesi

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin üçüncüsünden de sonuç alınamadı. Gözler asgari ücrette yapılacak zam oranı için sendikalara çevrilse de yapılan açıklamalar daha da kafaları karıştırdı.

Toplantı sonrası Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Nurcan Önder, “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari geçim tutarını 3 bin 100 TL, Türk-İş 3 bin 579 TL öngörüyor” açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine İşveren tarafı önce, “3 bin 100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil” demiş, ardından da rakam önerisinde bulunmadıklarını açıklamıştı.

TİSK'e sosyal medyadan tepki yağmasının ardından sendikadan, “Bugünkü Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısının ardından tarafların önerileri olarak basına bazı hatalı rakamların yansıdığını üzülerek takip etmekteyiz. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir” denildi.

Basın açıklamasının ardından bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada kafaları daha da karıştıran TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, rakamın 3 bin 500 TL'den fazla olacağını belirtti. Akkol, “Üstüne ne yapılabilir diye çalışıyoruz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.

TİSK: YÜZDE 21 ZAMMI KAFADAN VERECEĞİZ

Akkol, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21'lik zammı kafadan vereceklerini söylerken, “İşveren fedakârlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir” dedi.

HAZİNE BAKANI NEBATİ’DEN ASGARİ ÜCRETTEN UMUTLANDIRAN AÇIKLAMA

Son olarak asgari ücret ile ilgili umutlandıran açıklama Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Bakan Nebati, “2022 yılında da Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile işçilerimizin, Toplu Sözleşme uyarınca da memurlarımızın maaşlarında artışlar yapılacağı unutulmamalıdır. Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Asgari ücrette uçurum! İşveren kendi arasında anlaşamadı Asgari ücret komisyonunda taraflar, baz alınacak enflasyon rakamlarında anlaşamadı. TİSK, geçim için 3.100 lirayı uygun bulurken Türk-İş en az 3.900 lira olmasını talep etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TİSK'ten '3100 TL asgari ücret' açıklaması! Üçüncü asgari ücret tespit toplantısı sonrası tepkilere sebep olan ve asgari ücrete yüzde 11'lik bir artış anlamına gelen 3100 TL'lik teklifle ilgili TİSK'ten açıklama geldi.