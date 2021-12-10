Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcılarının haftalardır beklediği kritik ABD enflasyon verileri açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından altının ons fiyatı, ABD enflasyon verisi öncesi 1774 dolar seviyesinde hareket ederken; beklentiler dahilinde gelen veri sonrası 1782 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın fiyatları saat 16.41 itibarıyla yüzde 0,28 oranında yükselişle 1780 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 798,32 lira seviyesini, en düşük ise 782,14 lira seviyesini gördü. Gram Altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 1,08 oranında yükselişle 795,49 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1287 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 294 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 787 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 788 lira seviyeden başlamıştı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Küresel piyasalarda altın fiyatı yükselişini sürdürürken ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce çeyrek altın fiyatı 1300 TL seviyelerinde seyrederken verilerin açıklanmasının ardından 1314 liraya yükseldi. 15 Aralık Çsrşamba günü gerçekleşecek Fed toplantısı ardından altın fiyatı şekillenecek.

Mardin'de polisin aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki mitingine katılacak polisin aracının altına bombalı düzenek yerleştirilmesiyle ilgili soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden 3'ü her şeyi itiraf etti.

Altın fiyatları yükselse de altın emzik kuyumcuların yüzünü güldürüyor Altın fiyatları yükselmesine rağmen fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen altın emzikler yeni torun sahibi anneanne ve babaanneler tarafından büyük ilgi görüyor.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı kritik seviyenin altına düştü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi ise hayatını kaybetti.