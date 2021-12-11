Türkiye Gazetesi

Türksat Genel Müdürlüğüne ziyaretinde konuşan Karaismailoğlu “Yakın bir zaman önce de Türksat 5B haberleşme uydumuzu AIRBUS tesislerinde teslim aldık. Uydumuz Fransa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne 29 Kasım’da sevk edildi. Fırlatma hazırlıkları devam ediyor. Türkiye’nin haberleme alanındaki faaliyetlerinin konuşulacağı, Türksat 5B uydusunun yörüngeye fırlatılacağı ve ülkemizin gençlerini buluşturacağımız ‘2. Uydu Teknolojileri Haftası’nı’ 18-19 Aralık’ta Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştireceğiz. Türksat 5B uydumuzu; 19 Aralık Pazar günü saat 06.58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız” diye konuştu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

KAPASİTE 15 KAT ARTACAK

Uydunun sağlayacağı imkanlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu “Türksat 5B, Türkiye’nin uydu ve iletişim imkânı olan KA band kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla, Türkiye’nin yanı sıra; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceğiz. Ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda, 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Ülkemizde üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi, Türksat 5B uydusu ile gerçekleşecek. Türksat’ın küresel pazarda rekabet gücünü geliştirecek, özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde kullanılacak uydumuzla, Türksat’ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun da 2023 yılında fırlatılmasının planlandığı bilgisini verdi.

Türksat 5B için geri sayım: Aralık ayında uzaya gönderilecek Üretimi tamamlanan ve yaklaşık 35 yıl hizmet vermesi beklenen Türksat 5B uydusunun SpaceX tarafından aralık ayında Uzay'a gönderilmesi için hazırlıklar başladı.