Türkiye Gazetesi

Dün akşam açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından Bitcoin’de önemli bir artış yaşandı. Verilerin açıklanmasıyla 2 bin dolara yakın bir değer kazanan Bitcoin, şuan 48.269 dolarlık bir değere sahip. Bitcoin’de yaşanan bu artışın ardından IMF’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

OLUŞAN RİSKLERİN ÜLKELERDE SİSTEMİK HALE GELEBİLİR

IMF yetkililerinin yazdığı yazıda, kripto varlıklar ile ilgili ürün ve hizmetlerin son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret edildi. Bunların düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılarının arttığına dikkat çekildi. Yazıda, politika yapıcıların birçok faaliyetin düzenlenmemiş olduğu bu gelişen sektörden kaynaklanan riskleri izlemekte zorlandığı belirtildi ve bu risklerin bazı ülkelerde yakında sistemik hale gelebileceği ifade edildi.

BITCOIN KAZANDIRIYOR

Öte yandan ABD'de enflasyon verileri %6.8 olarak açıklanırken Bitcoin'in (BTC) dolar karşısındaki yarışı kazandığı görülüyor. Elinde dolar bulunduran kişiler paralarının değer kaybetmesini izlerken tercihini Bitcoin'den yana yapanlar ise son düşüşlere rağmen 2.5 kata yakın bir değer artışı yaşadılar. Durum bu olunca da kripto paraların artık önemli bir yatırım aracı olduğu da kesinleşmiş oldu.

KRİPTO PARAYA GÜVEN ARTIYOR

Bu yıl 68.789 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırmış olan BTC bunun ardından önemli bir düşüş trendi içerisine girmiş durumda. Bu durum bazı yatırımcıları korkutarak piyasalardan çıkmalarına neden olsa da büyük ölçekli alımlar devam ediyor. Özellikle MicroStrategy gibi uzun vadeli şirket yatırımlarında önemli derecede artış olduğu vurgulanmakta. Bu durum da uzun vadede kripto paralara olan güveni bir kez daha vurguluyor diyebiliriz.

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