Türkiye Gazetesi

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah, Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000'uncu ihracat beyannamesini onayladık. Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz."

Bakan Muş: “İhracatta Cumhuriyet rekoru kırdık” Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık." dedi.

Bakan Muş, 14 Temmuz’da Almanya’ya gidecek Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 14 Temmuz’da Almanya’ya ziyaret gerçekleştirecek.