Türkiye Gazetesi

Bakan Bilgin'in açıklamalarında satır başları şöyle:

"Asgari ücret için bir araştırma yaptırdım. işçilere sordum. Büyük çoğunluğu 3 bin 700 ile 4 bin TL beklentileri olduğunu söylediler.

Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli için bir bayram havası oluşturacak. Türkiye'ye rahat nefes aldıracak seviyeye getireceğiz.

3600 EK GÖSTERGE MESAJI

3600 ek göstergeyi 2022 yılında uygulamaya sokacağız. Haftaya komisyonu 3600 ek gösterge için toplayacağız. Düzenlemeyi TBMM'ye göndereceğiz."

TİSK asgari ücrette düşündükleri rakamı revize etti İşveren kesimini temsil eden TİSK asgari ücret görüşmelerinde önerisinin hükümet tarafından 3 bin 100 TL olarak açıklanmasının ardından aslında rakam zikretmediklerini söylemişti. Ancak TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol bir TV kanalında, kendi önerilerinin 3 bin 500 TL'den fazla olduğunu açıkladı.

Asgari ücrette uçurum! İşveren kendi arasında anlaşamadı Asgari ücret komisyonunda taraflar, baz alınacak enflasyon rakamlarında anlaşamadı. TİSK, geçim için 3.100 lirayı uygun bulurken Türk-İş en az 3.900 lira olmasını talep etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.