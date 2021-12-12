Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleşen toplantıya; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, iş dünyasının diğer çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu bankalarının genel müdürleri katıldı. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması gibi konular ele alındı. Bakan Nebati’nin aynı zamanda iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası iş dünyası temsilcileri toplantıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

EKONOMİMİZE GÜVENİYORUZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bakanımız önümüzdeki ekonomik yol haritamızla ilgili bilgiler paylaştı. Uzun zamandır görmediğim kadar büyük kapsamlı bir istişare toplantısı yapıldı. Sektör temsilcileri görüşlerini çok açık, net biçimde gündeme getirdi. Bakanımız sektör temsilcilerinin görüşlerini not aldı. Ortaya çıkan büyük resim bizi oldukça memnun etti. Önümüze çıkan zorlukları nasıl aşacağımız konusunda istişarelerde bulunuldu. Sayın Bakanımızın üretime dayanan yeni politika eksenini benimsiyoruz. İş dünyası olarak da hedefimiz yüksek ihracat, yüksek istihdam, düşük cari açık. Bu süreçte dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadelemiz sürecek. Eski gücüne kavuşacak hizmet ve turizm gelirleri, ihracat artışı ve cazip yatırım ikliminin etkisiyle temel göstergeler ekonomik gücümüzü yansıtan bir seviyeye ulaşacak. Türkiye ekonomisine ve Türk iş dünyasına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

TİM Başkanı İsmail Gülle de, "TİM olarak ülkemizde özellikle pandemiden sonraki dönemde ihracattaki başarılarla ülkemizin yüzünü güldürdük. Toplantıda bakanımızın açıkladığı ekonomik model konuşuldu. İş dünyası temsilcileri görüşlerini dile getirdi. İhracat eksenli büyüme, düşük cari açık modelini sağlayacak önemli bir nokta ihracat. Bugüne kadar önemli bir ihracat başarısı gösterdik. Şu an itibariyle bile 2022’nin ihracat hedefine yakın bir ihracat gerçekleştirdik. Toplantıda dövizde yaşanan volatilitenin azaltılmasına yönelik, Türk Lirasına güvenin yükselmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Enflasyonla mücadele sadece bakanlığın sorunu değildir. Biz de bu konuda desteğimizi toplantıda ifade ettik. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşacağız" dedi.

YAPICI BİR TOPLANTI OLDU

İş dünyasının farklı sektördeki temsilcilerinin bir araya geldiğini söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “60’ın üzerinde bir katılım vardı. Yapıcı bir toplantı oldu. Bu toplantıda herkes sorunları birebir aktarabildi. Hazine ve Maliye Bakanımız sorunlarımızı tek tek dinledi ve yeni ekonomik program hakkında bilgiler verdi. Ham madde fiyatlarındaki artış, medikal firmaların ödemeleri ve kamuya iş yapan firmaların durumu gibi birçok konu gündeme getirildi” ifadelerini kullandı.

YENİ MODEL BENİMSENDİ

DEİK Başkanı Nail Olpak da, “Toplantıda her şey konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanımız kendi yol haritasını açıkladı. Kendi görüşlerimizi ifade ettiğimiz ve tek tek cevaplarımızı aldığımız bir toplantı gerçekleşti. İhracatımız çok güzel ilerliyor. İstihdamımızda kötü bir tablomuz yok. Bakanımızın sunumunu yaptığı yol haritasında; düşük cari açık, yüksek büyüme ve ihracata dayalı bir büyüme modeli içerisinde bir yol çizileceği açıklandı. Enflasyon bir başka önemli başlığımız. Geçmişte hem düşük enflasyon hem de yüksek büyüme gerçekleştirilmişti. Bundan sonraki süreçte bunu gerçekleştirebiliriz. Güvene ihtiyacımız vardı ve bu güveni Hazine ve Maliye Bakanımızda gördük” diye konuştu.

SORUNLARI AŞACAĞIZ

ATO Başkanı Gürsel Baran ise toplantı ile ilgili "ATO olarak KOBİ’ler ile ilgili sıkıntıları gündeme getirdim. Bakanımız bütün sorunlarımızı not aldı. Toplantı çok verimli geçti. Hepimizin amacı ülkemizi daha iyi yerlere getirmek, bizim derdimiz Türkiye. Problemlerimiz var biliyoruz, bu sorunlarımızı hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

BİLGİN: CİDDİ BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" dedi. Bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerine sunum yapan Bakan Bilgin, “Ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda ülkemizin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalara karşı Türkiye’ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu. Bakan Bilgin, 3 bin 600 ek göstergeye ilişkin ise, “Teklif çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta komisyona yollayacağız. Meclis’e göndereceğiz” dedi.

Bakan asgari ücret için rakam verdi: Dar gelirli bayram edecek TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ciddi bir artış yapacaklarını söyleyerek, net rakam verirken dar gelirlinin bayram edeceğini duyurdu.

TİSK asgari ücrette düşündükleri rakamı revize etti İşveren kesimini temsil eden TİSK asgari ücret görüşmelerinde önerisinin hükümet tarafından 3 bin 100 TL olarak açıklanmasının ardından aslında rakam zikretmediklerini söylemişti. Ancak TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol bir TV kanalında, kendi önerilerinin 3 bin 500 TL'den fazla olduğunu açıkladı.