Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul Boğazı’nın kapasitesi belli, şu anda 40 binin üzerinde bir gemi geçişi sağlanıyor. Önümüzdeki yıllarda 70 binlere çıkması bekleniyor. Rakamlar, bu kadar geminin de İstanbul Boğazı'ndan geçemeyeceğini gösteriyor. Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak olmazsa olmaz” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde EMD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, trende gerçekleşen sohbet esnasında EMD Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’yi çağdaş bir seviyeye taşımak ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için 7/24 çalıştıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 450 kilometreye çıkararak konforunu arttırdıklarını, meydana gelen trafik kazalarında ise can kayıplarının büyük oranda önüne geçildiğini aktardı. Bir ülkenin büyümesi için ulaştırma altyapısının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, 2002 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 637 kilometreye çıkarttıklarını ve şu anda da devam eden 250 kilometre daha tünel çalışması olduğunu belirtti.



Havayolu taşımacılığında rakamlar pandemi öncesine dönüyor



Havayolu taşımacılığında önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri öncesinde yıllık 30 milyon olan yolcu trafiğini pandemi öncesinde 210 milyona çıkarttıklarını, pandemi sebebiyle yavaşlayan trafiğin yeniden yükselmeye başladığını söyledi.



“DEMİR YOLU YATIRIMLARI BİRAZ DAHA YÜKSELEREK 2023'TE TÜZDE 60'LARA ÇIKACAK"



Demiryolu taşımacılığında yeni bir dönem başladığını ve Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığının başlayacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Demir yolu yatırımları biraz daha yükselerek, 2023’te yüzde 60’lara çıkacak. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını hizmete alacağız. Bir taraftan hızlı tren ve yük taşımacılığının birlikte yapılacağı Ankara-İzmir Hızlı Tren hattındaki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan Bursa’nın İstanbul-Ankara hattına bağlanmasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Mersin-Adana-Gaziantep özellikle bu bölgedeki sanayinin denize ulaşması için lojistik anlamda çok önemli bir hat. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Konya-Karaman arasını ocak ayı içerisinde hizmete alacağız, onunla ilgili çalışmalarımız bitti. Karaman’dan Niğde’ye geçeceğiz, Niğde’den Mersin’e ineceğiz. Mersin Yenice, oradan da Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep. Bir taraftan da İstanbul’un Halkalı-Kapıkule arasında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İlk etapta bunlar tamamlandığında Edirne’den Gaziantep’e kadar kesintisiz bir hızlı tren hattı ve yük taşımacılığı yapacağız” ifadelerini kullandı.



Türkiye’yi demir ağlarla örmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen demir yolunun da şu an ihale işlemlerinin tamamlandığını kaydetti. Kayseri’yi de Yüksek Hızlı Tren ile buluşturacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Ankara’dan Yerköy’e kadar Sivas hattını kullanıp Yerköy’den ayrılıp Kayseri’ye ineceğiz inşallah, onun da ihale işlemlerini devam ettiriyoruz" dedi.



“HIZLI MİLLİ ELEKTRİK TRENİMİZİN TEST ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE”



Yerli ve milli üretimin her alanda önem arz ettiğini ve bu konuda da Yüksek Hızlı Tren çalışmalarının hızlı bir

şekilde sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Özellikle 160 kilometre hızlı milli elektrikli trenimizin de test çalışmaları bitmek üzere, onu da yakın zamanda yolculu işletmeye alacağız, artık ondan sonra da seri üretimine geçeceğiz. 225 kilometre hızlı trende de tasarım çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Tasarım ve prototipi 2022’de bitirip 2023’te de 225 kilometre hızlı trenimizi yaptığımızda artık tamamen kendi aracımız, kendi yerli sinyalizasyon, yerli araçlarla artık Türkiye’deki bu büyük ağırlıklı yatırımları yeni teknolojileri de yerli milli teknolojiler kullanarak geliştireceğiz" açıklamasında bulundu.



2023'TE 7 METRO HATTI VE 103 KİLOMETRE BİTİRME HEDEFİ



İstanbul gibi kalabalık bir şehirde toplu taşımanın öneminin yüksek olduğunu ve bu kapsamda metro çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi, Halkalı- Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı, Kazlıçeşme-Sirkeci hattı, Altunizade-Çamlıca hattı ve Kadıköy-Kartal hattında Sabiha Gökçen bağlantısı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Söz konusu yatırımların maliyetinin yaklaşık 60 milyar lira olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bunları da önümüzdeki aylarda bir bir açmaya başlayacağız. 2023 yılında da bu 7 hat ve 103 kilometrenin tamamını bitirme hedefimiz var" diye konuştu.



"İSTANBULKART'IN TÜRKİYEKART'A ENTEGRE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"



İstanbul’da devam eden Kağıthane-Havalimanı metro hattında ve diğer hatlarda TÜRKİYEKART’ın kullanılması için çalışmaların devam ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “İstanbulkart’ın TÜRKİYEKART’A entegre olmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. İstanbulkart, TÜRKİYEKART, diğer karekodlu, cep telefonundan direkt ödeme, kartsız ödeme, bütün sistemler, dünyanın en gelişmiş ödeme sistemleri kullanarak bir sistem orada oluşturdu. İnşallah vatandaşlarımız çok daha konforlu bir şekilde ödemesini yapıp seyahatini de yapacaklar” ifadelerini kullandı.

“Antalya Havalimanı ihalesi sayesinde devlet 700 milyon yükten kurtarıldı”



Antalya Havalimanı ihalesine yabancı yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğuna ve bunun Türkiye’ye karşı güvenin bir göstergesi niteliği taşıdığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Yolculukların artması nedeniyle kapasite ihtiyacı çıkmıştı. Oradaki ilave terminallerin yapılması, apron alanlarının geliştirilmesi için devlet olarak 700 milyon avronun üzerinde bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Bunun için 2025'te bitecek sözleşmenin devamında olan 25 yıl için ihaleye çıktık. Hem bu 700 milyonluk yatırımdan devlet kurtarılmış oldu, hem de bunun üzerine devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 8,5 milyar avroluk bir gelir elde edecek devletimiz ve bunun yüzde 25’i, KDV dahil 2 milyar 138 milyon avro 90 gün içerisinde peşin olarak gelecek. Bu da İstanbul Havalimanı gibi çok karlı bir iş olarak ülke tarihine yazıldı. Türk, Alman ve Fransız yatırımcıların buraya bu kadar ilgi göstermesi ve onların bu işi üstlenmesi, dünyada Türkiye’ye olan güvenin ve gelecekte Türkiye’nin hangi seviyelere gelebileceğinin çok önemli göstergelerinden bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.

"Kanal İstanbul alternatif bir su yolu olarak olmazsa olmaz"



Kanal İstanbul projesinin Türkiye’nin uzun vadeli yatırımlarından biri olduğunu ve gelecekte yaşanacak problemlerin şimdiden önleminin alınması gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Şu an dünya ticaret hacmi yaklaşık 12 milyar ton civarında, bu 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90’ı denizyolundan taşınıyor. İstanbul Boğazı’nın da kapasitesi belli, şu anda 40 binin üzerinde bir gemi geçişi sağlanıyor. Önümüzdeki yıllarda 70 binlere çıkması bekleniyor. Rakamlar, bu kadar geminin de İstanbul Boğazından geçemeyeceğini gösteriyor. Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir suyolu olarak olmazsa olmaz" dedi.



"ÖNCELİĞİMİZ KANAL İSTANBUL'DA YAPI MALİYETLERİNİN GENEL BÜTÇEYE HİÇ YÜK GETİRMEDEN YAPMAK”



Kanal İstanbul projesinin maliyeti açısından çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde demiryolu hattının da çalışmalarını yaptık, ihalesini de yaptık, inşaata başlandı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının Halkalı-Ispartakule arasının da ihalesini yaptık, tamamen Kanal İstanbul’a göre dizayn edildi. Kanal İstanbul’un altından tünelli bir şekilde geçecek, onun çalışmaları için de önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızla birlikte orada program da yapabiliriz, bir tören daha yapabiliriz. Yine bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz, bir taraftan alternatif finans modellerini çalışıyoruz. Buradaki bizim en büyük önceliğimiz, Kanal İstanbul’da yapı maliyetinin genel bütçeye hiç yük getirmeden yapmak. Bu finans modeli üzerinde çalışmalarımız var. Orada da belli bir seviyeye geldik. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Kanal İstanbul’daki gelir getirici işlerin, bu işin finansında kullanılması açısından da çok ciddi mesafeler kaydettik. İnşallah o netleşecek önümüzdeki aylarda. Ondan sonra da yürümeye başlayacağız. 2022 yılı içerisinde hedefimiz bunu yoluna koymak" diye konuştu.



Kanal İstanbul'un maliyetinin 15 milyar dolar civarında açıklandığını ve bu rakamın değişmediğini söyleyen Karaismailoğlu, ihaleye çıkıldığında en uygun teklifi veren kişinin işi alacağını belirtti.

“Bütün kamu özel işbirliği projeleri 2024’ten sonra kendi kendilerini finanse edecek vaziyete gelecek”



Yap-işlet-devret projelerinin uzun vadede Türkiye’ye ekonomik olarak yüksek ölçüde katkı sağlayacağını bildiren Karaismailoğlu, "Hava yolu, deniz yolu, kara yolu bütün kamu özel işbirliği projeleri 2024’ten sonra kendi kendilerini artık finanse edecek vaziyete gelecek. 2024’den sonra da biz artıya geçeceğiz, artık direkt oradan gelir sağlamaya başlayacağız. 2030’ların başına geldiğimizde de bütün projeler kendini finanse ediyor olacak. Buradan gelen gelirler direkt bizim bütçemize gelecek ve vatandaşa yatırım olarak dönecek. 2040 yılına geldiğimizde Türkiye’nin en büyük yatırım bütçesine sahip Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı artık genel bütçeden 1 kuruş dahi almadan yaptığı projelerle kendisine gelir getiren, kendi bütçesini kendi projeleriyle üreten bir kurum haline gelecek. Bu da devlet aklıyla üretilmiş uzun soluklu bir master planı çalışması sonucudur" dedi.



Atatürk Havalimanı'nın gençlere yönelik bir merkez olacağını ve inovasyon, bilim ve dene-yap merkezleri olarak hayata geçeceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yaklaşık 1 milyon 900 bin metrekarelik bir alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız millet bahçesi çalışmalarına başlayacak. Doğu batı pisti acil durumlar için açık kalacak" ifadelerini kullandı.



