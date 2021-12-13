Türkiye Gazetesi

İlk etapta kurulan 27 Dijital Tarım İstasyonu ile 12 bin 700 üreticiye hizmet verildi. 57 milyon liralık ekonomik katkı sağlandı. Bunun 23 milyon lirası Dijital Tarım İstasyonu’nun sağladığı anlık uyarılar ile gübreleme, ilaçlama ve sulamanın doğru zamanda yapılmasının kaynaklanan maliyet azalışından; 34 milyon lirası ise toprak, hava ve zararlılarla ilgili alınan verilerin düzenli analiz edilip, hastalık ve mahsul kaybına karşı önceden aksiyon alınmasının getirdiği rekolte artışından geldi. Dijital Tarım ile elde edilen ekonomik katkı; Bursa, İzmir, Mersin ve Afyon’daki domates, zeytin, kiraz, şeftali, erik, bağ, tarla bitkileri, çilek, limon ve patates ürünlerinden sağlandı.

HAVA DURUMUNA ANLIK TAKİP

Hava durumunu anlık olarak takip ederken, toprağın nemini ve kalitesini de analiz eden Dijital Tarım İstasyonları; haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı sistemi hizmeti sunuyor. Çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman tavsiyeleri sunan ürün; ayrıca toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Verimlilik artışı ve tasarruf sağlıyor.

Türk tarımının Silikon Vadisi kuruluyor Türkiye’nin ilk borsası olarak 1891’de kurulan İzmir Ticaret Borsası, hayata geçirdiği İzmir Tarım Teknoloji Merkezini (İTTM) tarımın Silikon Vadisi yapmayı hedefliyor. Ocak 2023’te girişimcileri kabul edecek ve 120 ön başvuru alan İTTM’ye 4-5 yıl içinde 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılması bekleniyor.

Azotlu gübre kıtlığı tarımı tehdir ediyor! Gıda fiyatlarında 10 yılın zirvesi Birleşmiş Milletler Gıda Ajansı gıda fiyatlarının ekim ayında son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Dünya genelinde yaşanan azotlu gübre kıtlığı gıda fiyatlarında artmaya yol açtı. Kuzey Amerika'da çiftçiler alımlarını bahara erteledi, Rusya ve Çin ise gübre ihracatını kıstı.