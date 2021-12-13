Türkiye Gazetesi

Piyasalarda haftaya 13,8430'dan başlayan Dolar/TL kuru, 14 sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı.Dolar, 09.40 itibarıyla 14,01 TL'den alıcı buldu. Güne ve haftaya 15,6410 liradan haftaya başlayan Euro ise 15,82'yi çıkarak kendi rekorunu yeniledi.

DOLAR YENİ HAFTAYA 13.85 İLE BAŞLAMIŞTI

Dolar yeni haftaya 13.85 liradan başlamıştı. Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

Dolar/TL kuru ay başında 13,95 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat hareketi gerekçesiyle iki defa döviz satışıyla müdahale etmişti. Merkez Bankası’nın piyasaya ne kadar müdahale ettiğiyle alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmasa da etkisinin sınırlı olduğu gözlemlendi.

Ancak geride bıraktığımız haftada boyunca 13,80 seviyelerinde bulunan dolar/TL kuru cuma günü 13,96'nın üzerini görerek yeniden rekor kırdı. Bu gelişme ile Merkez Bankası'ndan dövize 3. müdahale geldi. Yapılan açıklamada, "Sağlıksız fiyat oluşumlarından dolayı satım yönünde müdahale edilmekte" denildi.

DOLAR VE EURO SINIRLI GERİLEDİ

Bu gelişmelerle dolar kuru yeni haftanın ilk işlem günde sınırlı bir düşüş yaşayarak 13,83 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL’de yönünü aşağı çevirerek 15,65 seviyesinde bulunuyor. (09.00 itibariyle)

ULUSLARARASI KURUMLARIN FAİZ TAHMİNİ

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti. Credit Suisse analistleri ise MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtmişti. Aralık ayında 200 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini belirten Barclays, Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim daha olacağını düşünüyor.

DOLARDA PİYASA BEKLENTİSİ 15 TL’Yİ GEÇTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu dolar tahmini de yer aldı. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,98'den 13,77'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 10,93'ten 15,56'ya çıktı.

TÜRK LİRASI’NIN DEĞER KAYBI YÜZDE 86

Eylül ayından bu yana dolar karşısında eriyen Türk Lirası kayıplarını Kasım ve Aralık aylarında daha da arttırdı. Eylülden bu yana 400 baz puanlık indirim sonrası politika faizi yüzde 15’e çekilirken dolar/ TL çok hızlı yükseldi. Dolar son 30 günde TL’ye karşı yüzde 42, yılbaşından bu yana yüzde 86 ve geçen hafta yüzde 1,26 değer kazandı.

Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 13.85 liradan başladı. Piyasalarda haftaya 13,85'ten başlayan Dolar/TL kuru, 14 sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı. Haftaya 15,6410 liradan haftaya başlayan Euro ise 15,82'yi çıkarak kendi rekorunu yeniledi.

Merkez Bankası'ndan kritik dolar ve faiz mesajı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda döviz kurları ve faizlere ilişkin konuşan Başkan Şahap Kavcıoğlu, "Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 13.85 liradan başladı. Piyasalarda haftaya 13,85'ten başlayan Dolar/TL kuru, 14 sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı. Haftaya 15,6410 liradan haftaya başlayan Euro ise 15,82'yi çıkarak kendi rekorunu yeniledi.