Türkiye Gazetesi

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları 13 Aralık Pazartesi günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 792 lira alış ve 797 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatları 13 Aralık Pazartesi günü bin 272 alış ve bin 300 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

795,01

795,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.782,50

1.783,18

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.088,09

5.184,85

YARIM ALTIN FİYATI

2.536,09

2.600,38

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.088,09

5.184,85

Gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son durum Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya 13.85 liradan başladı. Piyasalarda haftaya 13,85'ten başlayan Dolar/TL kuru, 14 sınırını geçerek yeni bir rekor kırdı. Haftaya 15,6410 liradan haftaya başlayan Euro ise 15,82'yi çıkarak kendi rekorunu yeniledi.

Altın fiyatlarında kritik eşik Altın fiyatları ons bazında düşüş gösterse de yurt içinde gram bazında güçlenmesini sürdürüyor. Gram altın 800 lira ile rekorunu kırdı. Fed'in bu hafta yapacağı faiz toplantısı altının yön bulması açısından büyük önem arz ediyor.